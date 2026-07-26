So reagierten Michelle Mišićs Eltern auf die Maki-Trennung

Nachdem Michelle Mišić ihre Trennung von Mladen Doric öffentlich gemacht hat, meldet sich nun auch ihre Mutter mit emotionalen Worten zu Wort. In einem langen Brief, den Michelle mit ihren Instagram-Followern teilt, zeigt sich die Mutter tief bewegt von der Entwicklung ihrer Tochter und stellt sich klar hinter sie. Besonders stolz ist sie darauf, wie Michelle in der Realityshow "Bad Boyfriends" mit der Situation umgegangen ist: Sie habe Mut bewiesen, Maki zur Rede gestellt und sich nicht schützend vor ihn gestellt. "Du bist inzwischen viel reifer und stabiler – sowohl vor der Kamera als auch in deinen Aussagen", schreibt Michelles Mutter.

Dass ihre Tochter nicht versucht habe, Maki zu verteidigen, habe sie erleichtert. "Ich hatte schon Angst, dass du am Ende dieser sechsten Folge auf Mladens Seite stehen und anfangen würdest, ihn zu verteidigen", erklärt sie. Stattdessen habe Michelle gezeigt, wie wichtig ihr Vertrauen und Ehrlichkeit in einer Beziehung seien. Genau darin sieht ihre Mutter eine große Stärke: "Jeder Mann mit ernsthaften Absichten kann in dir eine vertrauenswürdige Frau fürs ganze Leben sehen." Zum Schluss versichert sie ihrer Tochter, dass die Familie immer für sie da sei – als Ort zum Krafttanken und zur Erholung.

Die Trennung von Maki wurde von schweren Vorwürfen überschattet. In der Show war bekannt geworden, dass er Michelle betrogen hatte: Bei einer Handydurchsuchung wurden ein Nacktfoto und ein Nacktvideo auf seinem Smartphone entdeckt, zudem kam eine Instagram-Affäre ans Licht. In einem emotionalen Instagram-Reel machte Michelle anschließend mit Tränen, gemeinsamen Erinnerungen und Chatverläufen deutlich, dass es für sie kein Zurück gibt. Umso wichtiger ist für sie nun offenbar der Rückhalt ihrer Familie. "Wann immer dir alles zu viel wird, hast du uns drei zur Regeneration. Wir sind immer für dich da", schreibt ihre Mutter abschließend.

Anzeige Anzeige

Instagram / misicmichelle Michelle Mišić, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"