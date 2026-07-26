Nach Poolparty: Hatten Bill Kaulitz und Jannik Kontalis Sex?

In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" lüftet Bill Kaulitz (36) das Geheimnis um seine viel diskutierte Poolparty im Sommer 2025 – und einen besonderen Gast: Jannik Kontalis (29). Für die Feier ließ der Tokio Hotel-Sänger den Realitystar extra aus Deutschland nach Los Angeles einfliegen. Was in jener Nacht passierte, sorgt nun für Gesprächsstoff. Nach innigen Küssen im Whirlpool gibt Bill offen zu: "Als wir zusammen im Pool waren und ich die Shots getrunken habe, danach kann ich mich nicht mehr an alles erinnern." Beim Frühstück wurde er anschließend von einem Freund mit einer pikanten Behauptung konfrontiert: Angeblich seien noch Spermaspuren der gemeinsamen Nacht in seinen Haaren zu finden gewesen. Bill nahm den Kommentar jedoch mit Humor.

Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr passierte, bleibt offen. Bills Bruder Tom Kaulitz (36) fasste seinen Eindruck der Partynacht trocken zusammen: "Du warst so richtig: 'Komm, nimm mich!'" Bill konterte gewohnt schlagfertig: "Na ja, hat ja geklappt." Sein persönliches Fazit fiel eindeutig aus: "Für mich ist die Poolparty absolut gelungen." Am Morgen danach klang er allerdings deutlich nüchterner, was eine große Liebe betrifft: "Ja, aber das war doch jetzt nur einmal Fun und gut." Und weiter: "Ich bin 'ne Lebemaus und das wird sich auch nicht ändern." Dass aus der Begegnung keine Beziehung wurde, bestätigte Jannik bereits gegenüber RTL – rund ein halbes Jahr hätten sie sich gedatet, heute verbinde die beiden vor allem eine enge Freundschaft.

Kennengelernt hatten sich Bill und Jannik über die RTL-Show Prominent getrennt. "Ich habe Jannik bei 'Prominent getrennt' gefunden, das ist eine meiner Lieblingssendungen. Er ist wirklich ein ganz Lieber", schwärmte Bill in der Doku. Janniks Worte über den Sänger klingen ähnlich herzlich: "Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist – von innen und von außen. Wir sind ein Herz und eine Seele." Toms Begeisterung hielt sich von Anfang an in Grenzen – er warnte seinen Bruder bereits vor dem Treffen und bezeichnete Jannik als schlechten Kandidaten aus dem Trash-TV. Jannik war zuvor durch seine Beziehungen mit Yeliz Koc (32) und Gerda Lewis (33) in die Öffentlichkeit geraten.

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

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