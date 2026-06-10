FBI stolpert über seltsames Detail im Nancy-Guthrie-Fall

Vier Monate nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie, der Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), wirft ein neues Detail Fragen auf. Die ehemalige FBI-Agentin Maureen O'Connell sprach bei NewsNation mit Reporter Brian Entin über den Fall und bezeichnete einen Umstand als besonders auffällig: Laut den Funkprotokollen der Ersthelfer hatte Nancys Familie keinerlei Zugriff auf die Sicherheitskameras rund um das Haus der 80-Jährigen in Tucson, Arizona. "Die Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, war, dass die Familie den Ersthelfern – basierend auf den Funkprotokollen – mitgeteilt hat, dass sie keinen Zugang oder keine Kontrolle über die Kameras rund um das Haus hatten", erklärte Maureen. Die Kameras seien offenbar ausschließlich zur Beobachtung von Wildtieren installiert worden. "Ich fand das einfach seltsam", so die Ex-Agentin, die betonte, dass sie selbst im Zweifel Zugriff auf solche Aufnahmen haben wollen würde.

Derweil bleibt die Türklingelkamera das bislang wichtigste Beweismittel in dem Fall. Das FBI hatte die entsprechenden Aufnahmen einige Tage nach Nancys Verschwinden gesichert. Sie zeigen einen maskierten Mann, der sich in der Nacht ihrer Türklingel nähert und versucht, die Kamera zu demontieren. Der Unbekannte trug eine Sturmhaube, Handschuhe und eine Waffe am Holster – und ist bis heute nicht identifiziert. FBI-Direktor Kash Patel schilderte in der Sendung "Hang Out With Sean Hannity", wie sein Team die Aufnahmen retten konnte. Ihm zufolge hatten lokale Behörden das Bureau zunächst vier Tage lang von den Ermittlungen ferngehalten. "Die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden einer Person sind die kritischsten", sagte er. Patel erklärte, das FBI habe schließlich mit Google zusammengearbeitet, um die Daten zu sichern, bevor sie gelöscht wurden – und betonte: "Wir hätten die Aufnahmen Tage früher bekommen können. Wir hätten möglicherweise auch noch mehr Daten bekommen können."

Nancy war in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar verschwunden. Zuvor hatte sie den Abend noch mit ihrer Tochter Annie Guthrie und deren Ehemann Tommaso Cioni verbracht, die sie kurz vor 22 Uhr nach Hause gebracht hatten. Um 1:47 Uhr morgens wurde die Türklingelkamera getrennt, rund 25 Minuten später wurde Bewegung registriert, aber nicht aufgezeichnet. Ihr Herzschrittmacher trennte sich gegen 2:28 Uhr von ihrem Telefon. Ihre Familie schlug gegen Mittag Alarm. Inzwischen hat sich ein weiterer Fall in der Region ereignet: Das Pima County Sheriff's Department identifizierte eine Verdächtige in einem mutmaßlichen Entführungsfall vom 29. Mai, der sich rund elf Kilometer von Nancys Haus entfernt ereignet haben soll. Die Ermittler betonen jedoch ausdrücklich, dass es keine bekannten Verbindungen zu dem Vermisstenfall gibt.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie in der "Today"-Show, Februar 2025