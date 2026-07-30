Entführung von Nancy Guthrie: Sheriff bleibt zuversichtlich

Sechs Monate nach der Entführung ihrer Mutter Nancy Guthrie hat sich TV-Moderatorin Savannah Guthrie (54) mit einem emotionalen Hilferuf an die mutmaßlichen Täter gewandt. In einem Video auf Instagram appellierte sie direkt an die Entführer: "Die Welt kann ein grausamer und unbarmherziger Ort sein, und ich weiß, dass du versucht hast, die Dinge richtig zu machen. Deshalb bitte ich dich, flehe ich dich an, jetzt das Richtige zu tun. Hilf uns, sie zu finden, sag uns, wo wir nach ihr suchen sollen." Nur einen Tag nach dem Appell meldete sich Pima County Sheriff Chris Nanos zu Wort und bekräftigte gegenüber dem Tucson-Sender KVOA News 4 seine Zuversicht, den Fall lösen zu können.

Der Sheriff betonte, dass die Ermittlungen weiterhin mit Hochdruck laufen und der Fall keineswegs zu den Akten gelegt worden sei. "Wir arbeiten so hart wie wir können daran. Keiner Spur ist zu unbedeutend", sagte er. Besonders hervorzuheben sei die Menge an Beweismaterial: Mehrere Labore in verschiedenen Teilen des Landes analysieren gemeinsam DNA-Spuren, die am Tatort gesichert wurden. Zusätzlich werte man umfangreiche Videoaufnahmen aus. "Wir haben so viel DNA, die wir durcharbeiten müssen. Und so viel Videomaterial, das wir uns anschauen müssen", erklärte der Sheriff weiter. Auch das FBI ist in dem Fall aktiv, nachdem Ermittler Blutspuren vor Nancys Haustür gefunden und später mehrere Lösegeldforderungen in Millionenhöhe erhalten hatten.

Savannahs 84-jährige Mutter soll am 1. Februar dieses Jahres gewaltsam aus ihrem Haus in der Nähe von Tucson, Arizona, verschleppt worden sein. Savannah, die als Co-Moderatorin der US-Morgensendung "Today" bekannt ist, hatte sich bereits zuvor in einem Instagram-Video auch mit eindringlichen Worten geäußert: "Es ist Monate her, seit unsere Mutter von uns weggenommen wurde. Unsere Familie leidet. Wir befinden uns in einem Albtraum, der nicht enden will."

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Imago Savannah Guthrie, November 2025

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie bei der "Today"-Show in New York City in 2025

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