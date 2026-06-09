Nancy Guthries Entführung: Verdächtige wurde identifiziert

Mehr als vier Monate nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall – allerdings in einem anderen Verfahren: Das Pima County Sheriff's Department hat eine Verdächtige in einem mutmaßlichen Entführungsfall identifiziert, der sich am 29. Mai ereignet haben soll. Das berichtet Hello!. Der Vorfall ereignete sich nur rund 6,8 Meilen – umgerechnet knapp elf Kilometer – vom Haus von Nancy entfernt, der Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54). Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, nach der gesuchten Frau Ausschau zu halten. Die Ermittler betonen ausdrücklich, dass es keinerlei Hinweise auf eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt.

Nancy war in den frühen Morgenstunden des 1. Februar aus ihrem Zuhause in Tucson, Arizona, verschwunden. Zuvor hatte sie den Abend mit ihrer Tochter Annie Guthrie und deren Mann Tommaso Cioni verbracht und war kurz vor 22 Uhr nach Hause gebracht worden. In der Nacht wurde zunächst ihre Türklingel mit Kamerafunktion gegen 1:47 Uhr deaktiviert, wenig später trennte sich auch die App ihres Herzschrittmachers. Als sie mittags nicht zu ihrem virtuellen Gottesdienst erschien, alarmierten Angehörige die Behörden. Auf der Veranda wurden Blutspuren entdeckt, ihre täglichen Medikamente waren unberührt geblieben. Einen entscheidenden Hinweis lieferte das FBI, das Aufnahmen der Türklingel veröffentlichte: Darauf ist eine maskierte, bewaffnete Person zu sehen, die das Gerät an einem früheren Datum manipuliert hatte. Die Person trug eine Sturmhaube, Handschuhe und einen Rucksack. Festnahmen gibt es bis heute keine.

Zuletzt sorgte auch eine Einschätzung von Ex-Ermittler Jon Buehler für Aufregung, die er bei NewsNation abgab. Er glaubt, dass Nancy die Entführung möglicherweise nicht überlebt hat. Als entscheidendes Warnsignal nannte er, dass es offenbar nie eine Kontaktaufnahme gegeben habe: "Keine sofortige Forderung nach einer Belohnung mit dem Hinweis, dass es ihr gut geht und sie freigelassen wird." Und er schob nach: "Das ist eine ziemlich große Annahme, dass sie es überlebt hat."

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie ruft auf Instagram zur Suche nach ihrer Mutter Nancy Guthrie auf

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