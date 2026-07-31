Neue Briefe: Nancy Guthrie soll "in der Natur begraben" sein

Erschütternde neue Details zur Entführung von Nancy Guthrie sind ans Licht gekommen. Die Polizei im US-Bundesstaat Arizona hat jetzt den Inhalt zweier Lösegeldbriefe veröffentlicht, die kurz nach dem Verschwinden der Seniorin beim Sender KOLD-TV und anderen Medien eingingen. In den Schreiben an ihre Tochter Savannah Guthrie (54), die bekannte Moderatorin der US-Morgenshow "Today", behaupten die mutmaßlichen Entführer, Nancy sei bereits innerhalb der ersten fünf Tage nach der Tat gestorben. Die Täter hatten demnach vier Millionen US-Dollar (rund 3,5 Millionen Euro) in Bitcoin gefordert und Savannah und ihre Geschwister damit in einen Alptraum gestürzt, der bis heute anhält.

Im ersten Schreiben, das kurz nach Nancys Verschwinden am 2. Februar eintraf, betonten die Absender zunächst, Nancy sei "sicher, aber verängstigt" und werde nach Zahlung des Lösegeldes unversehrt freigelassen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, beschrieben sie Details aus dem Haus der Vermissten, etwa eine weiße Smartwatch am Bett und ein zerstörtes Flutlicht im Garten. Die Zahlung sollte laut Brief bis zum 5. Februar um 17 Uhr Ortszeit auf ein Krypto-Konto erfolgen. Nur wenige Tage später folgte der zweite Brief: "Wir wollten ihr niemals wehtun, das war nicht unsere Absicht", hieß es darin. Nancy sei kurz nach der Entführung an einem mutmaßlichen Herzproblem gestorben und jetzt "in der Natur begraben". "Nichts, was ihr hättet tun können, hätte das Ergebnis verändert. Wir hoffen, ihr könnt Frieden finden. Es tut uns wirklich leid", so die Entführer. Die Behörden von Pima County und das FBI werten die Lösegeldbriefe nun sprachlich aus und bitten Personen, die die Formulierungen erkennen, um Hinweise.

Nancy war zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen worden, als Savannah und ihr Ehemann sie nach einem gemeinsamen Abendessen gegen 21.50 Uhr zu Hause absetzten. Als sie am nächsten Morgen nicht zum Gottesdienst erschien, wurde sie als vermisst gemeldet. Ermittler sicherten Aufnahmen einer Türklingel-Kamera, auf denen ein bislang unbekannter Mann zu sehen ist, offenbar an zwei verschiedenen Tagen. Gegen 1.57 Uhr lokaler Zeit brach die Verbindung der Haustürkamera ab, kurz nach 2 Uhr registrierte das Smart-Home-System noch einmal eine Person, bevor um 2.28 Uhr auch die Verbindung zu Nancys Herzschrittmacher-App abriss. Savannah wandte sich wenig später unter Tränen an die NBC-Zuschauer und bat eindringlich darum, selbst kleinste Hinweise bei der Polizei zu melden. Nancy soll bereits vor der Entführung unter Herzproblemen, Bluthochdruck und eingeschränkter Mobilität gelitten haben und war auf Medikamente und ihren eingesetzten Herzschrittmacher angewiesen – nun hofft die Familie auf Klarheit darüber, was der Mutter tatsächlich in jener Nacht widerfahren ist.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026