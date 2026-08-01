Neue Details im Erpresserbrief zu Nancy Guthrie schockieren

In ihrer Show befasste sich Moderatorin Megyn Kelly (55) jetzt erneut mit dem mysteriösen Verschwinden der 84-jährigen Mutter von NBC-Moderatorin Savannah Guthrie (54). Megyn spielte in der Sendung einen Ausschnitt aus dem Podcast "Crime Junkie" ein, in dem Journalistin Briana Whitney den vollständigen Text des ersten Erpresserbriefs vorlas – und das zum ersten Mal überhaupt in dieser Form. Der Absender verlangte das Geld ausdrücklich in US-Dollar – ein Detail, das Briana als möglichen Hinweis auf einen ausländischen Täter deutete. Megyn wiederum verwies darauf, dass die Erwähnung von Tucson in Arizona als Übergabeort nahelegt, dass Nancy noch immer in der Nähe der Stadt festgehalten worden sein könnte.

Der Brief, der zu Beginn des Falls bei der Familie einging, ist inhaltlich erschreckend präzise. "Hallo Savannah. Wir haben deine Mutter Nancy. Sie ist in Sicherheit, aber hat Angst. Sie wird für ein Lösegeld festgehalten, und nach Erhalt der Zahlung wird sie unverletzt freigelassen", lautet der Beginn des Schreibens laut Briana, die das Original persönlich gesichtet hatte. Der unbekannte Verfasser forderte Millionen in Bitcoin, setzte Fristen und drohte: "Wenn die Zahlung nicht bis zur letzten Deadline am Montag, dem 9., um 17 Uhr eingeht, wird sie getötet." Das Schreiben endet mit der eiskalten Warnung: "Spielen Sie keine Spielchen. Die Strafverfolgungsbehörden werden Ihnen nicht helfen können."

Nancy Guthrie wurde am 1. Februar als vermisst gemeldet – seitdem ist sie spurlos verschwunden. Der Fall zieht sich nun bereits in den sechsten Monat, ohne dass öffentlich Verdächtige benannt wurden. Die Ermittler erhielten im Laufe der Zeit mehrere Erpresserschreiben, von denen das FBI einige als nicht authentisch einstufte. Savannah selbst wandte sich zuletzt am 27. Juli in einem emotionalen Video direkt an den mutmaßlichen Entführer: "Ich komme heute mit einer sehr konkreten Botschaft. Es sind Monate vergangen, seit unsere Mutter uns weggenommen wurde. Wir leben in einem Albtraum, der nicht endet", sagte die Moderatorin darin und appellierte an den Täter, "das Richtige zu tun" und mitzuteilen, wo nach Nancy gesucht werden solle.

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Getty Images Megyn Kelly, US-amerikanische Journalistin

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026