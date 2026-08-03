Bericht enthüllt schwere Fehler im Fall um Nancy Guthrie

Sechs Monate nach dem Verschwinden von Savannah Guthries (54) Mutter Nancy Guthrie sorgt ein neuer Bericht für Erschütterung. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll das Sheriff's Department von Pima County im US-Bundesstaat Arizona während der Ermittlungen rund um Nancys Verschwinden im Februar mehrere schwerwiegende Fehler begangen haben. So soll der zuständige Sheriff Chris Nanos einen Mitarbeiter mit der Leitung der Untersuchung betraut haben, der kurz zuvor wegen schlechten Urteilsvermögens verwarnt worden war. Zudem soll dieser bereits bei einer früheren Mordermittlung für Verzögerungen bei der Sicherung von Beweismitteln kritisiert worden sein – die Anklage in jenem Fall wurde einem Insider zufolge später wegen mangelhafter Beweise fallengelassen.

Laut dem Bericht sollen Ermittler außerdem Blutspuren auf Nancys Veranda zunächst als nicht relevant eingestuft haben. DNA-Tests ergaben später, dass das Blut der vermissten Frau gehört – es gilt inzwischen als wichtiges Beweismittel. Darüber hinaus soll das Gelände nicht mit Absperrband gesichert worden sein, wodurch Journalisten, Livestreamer und sogar Liefer- und Paketboten die Veranda betreten konnten. Außerdem soll der leitende Pilot der Behörde wenige Tage vor Nancys Verschwinden nach einer Beschwerde am Arbeitsplatz degradiert worden sein – was zu stundenlangen Verzögerungen beim Einsatz eines Such- und Rettungsflugzeugs geführt haben soll. Sheriff Chris Nanos wies die Vorwürfe gegenüber dem Wall Street Journal zurück. "Ich kann allen versichern, dass wir jeden Tag hart arbeiten – gemeinsam mit all unseren Partnern", sagte er. Die Ermittlungen seien keineswegs ins Stocken geraten.

Parallel zu den Berichten über die Ermittlungspannen wandte sich Savannah mit einer herzzerreißenden Botschaft an die Öffentlichkeit. Auf Instagram teilte die Moderatorin der Sendung "Today" ein Foto ihrer 84-jährigen Mutter und schrieb: "Das ist unsere wunderschöne Mom. Vor sechs Monaten hat sie jemand mitten in der Nacht aus ihrem Bett geholt. Seitdem haben wir jeden Moment, jeden Atemzug und jeden Herzschlag in Qual und Verzweiflung gelebt." Weiter appellierte sie: "Bringt sie nach Hause." Die Moderatorin betonte zudem, ihre Familie werde niemals aufhören, nach Antworten zu suchen: "Es gibt eine Entschlossenheit in uns, die nicht zu löschen ist – herauszufinden, was mit ihr passiert ist, damit wir ihr den Respekt eines würdevollen Abschieds geben können, eine Feier ihres bemerkenswerten Lebens, die sie so sehr verdient." Nancy war im Februar aus ihrem Zuhause in Arizona verschwunden.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026