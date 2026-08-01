Savannah Guthrie fleht Entführer ihrer Mutter um Hinweise an

Sechs Monate nach dem Verschwinden ihrer Mutter Nancy hat sich TV-Moderatorin Savannah Guthrie (54) mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Die Moderatorin der NBC-Sendung "Today" wandte sich via Instagram direkt an die mutmaßlichen Entführer ihrer 84-jährigen Mutter und bat sie eindringlich, das Richtige zu tun und preiszugeben, wo Nancy sich befindet. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Camron und Annie gedachte Savannah des erschütternden Halbjahres seit dem Verschwinden ihrer Mutter aus deren Zuhause in Tucson, Arizona. "Heute sind es sechs Monate, seit uns unsere wunderschöne Mutter entrissen wurde", schrieb sie in der berührenden Nachricht.

In ihrem Appell rief Savannah auch Zeugen auf, sich bei den Ermittlern zu melden. "Wenn Sie irgendetwas wissen – irgendetwas – bitte treten Sie vor", betonte die Moderatorin und verwies darauf, dass Hinweise auch anonym eingereicht werden können. Zudem ist nach wie vor eine Belohnung von insgesamt über einer Million Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Lösung des Falls beitragen. "Unsere Herzen liegen in Trümmern", schrieb Savannah und dankte gleichzeitig allen, die die Familie in dieser qualvollen Zeit unterstützt haben.

Nancy Guthrie verschwand in den frühen Morgenstunden des 1. Februar aus ihrem Haus in Tucson. Überwachungsaufnahmen zeigten eine maskierte Person, die die Türklingel-Kamera manipulierte. Im Inneren des Hauses wurden später Blutspuren gefunden, deren DNA mit Nancy übereinstimmt. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Erpresserbriefe veröffentlicht – der erste forderte vier Millionen US-Dollar in Bitcoin, der zweite behauptete, Nancy sei kurz nach ihrer Entführung infolge ihres schwachen Gesundheitszustands gestorben und in der Natur begraben worden. In Medien und Podcasts wurde der Fall seither eingehend analysiert – unter anderem wurden in der Sendung von Moderatorin Megyn Kelly (55) sowie im Podcast "Crime Junkie" Inhalte der Erpresserbriefe öffentlich diskutiert. FBI und lokale Behörden ermitteln weiterhin in dem Fall.

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Imago Savannah Guthrie, November 2025

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Getty Images Megyn Kelly, Journalistin