Vergewaltigungsvorwürfe: Patrick Bruel wurde festgenommen

Patrick Bruel (67) steht im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Die französische Polizei nahm den Sänger fest, weil mehr als ein Dutzend Frauen ihm sexuelles Fehlverhalten vorwerfen. Dabei geht es unter anderem um Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Wie unter anderem die New York Times berichtet, befragen die Beamten des Vorortes Nanterre Patrick derzeit zu den angeblichen Vorfällen, die teilweise an die 30 Jahre zurückliegen. Der Franzose bestreitet die Vorwürfe. Die Ermittlungen gegen ihn laufen bereits seit einigen Monaten. Vergangenen Mai betonte er bei Instagram, er habe "noch nie eine Frau gezwungen" und "noch nie jemanden betäubt, manipuliert oder zu unterwerfen versucht".

Zu dem Zeitpunkt beschäftigten vor allem die Anschuldigungen der Journalistin Flavie Flament die Medien. Sie hatte Patrick angezeigt und ihm öffentlich vorgeworfen, sie 1991 vergewaltigt zu haben. Im Netz erzählte sie ihre Geschichte und offenbarte, damals gerade einmal 16 Jahre alt gewesen zu sein, während der Musiker 32 Jahre alt war: "Er hat meine Jugend gestohlen." Im Gespräch mit dem französischen Radiosender RTL legte Flavie zudem die Umstände der angeblichen Vergewaltigung dar: Patrick habe sie in seine Wohnung in Paris eingeladen und mit ihr Tee getrunken, woraufhin sie das Bewusstsein verlor. "Als ich die Augen aufschlug, sah ich ihn – er zog mir gerade die Hose wieder an, weißt du, wie bei einer Puppe", erinnerte sie sich. Der Vorfall soll derzeit aber kein Gegenstand der Befragungen sein.

In Frankreich wurde Patrick vor allem mit seinen romantischen Chansons bekannt. Er wurde mit seinem Durchbruch in den 80er-Jahren zu einem Teenie-Idol und sammelte eine riesige Fangemeinde. Das Verhalten der Fans erinnerte die französische Presse stark an die Obsessionen mit den Beatles, sodass sie die Fan-Bewegung "Bruelmania" tauften. Mit über acht Millionen verkauften Tonträgern gehört der heute 67-Jährige zu den erfolgreichsten französischsprachigen Musikern. Neben der Musik ist er ein beliebter Schauspieler. Mit den Vorwürfen scheint sein guter Ruf derzeit aber zu kippen. So stürmten feministische Aktivisten im Mai eine seiner Theateraufführungen und riefen Parolen wie "Bruel Vergewaltiger". Das Theater sagte alle weiteren Aufführungen ab und Patrick strich zudem seine anstehenden Konzerte im September.

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Imago Patrick Bruel bei der 200-Jahr-Feier von Le Figaro im Grand Palais in Paris, 2026

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Imago Patrick Bruel bei der Aufzeichnung von "Vivement dimanche" in Paris, März 2026

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Imago Patrick Bruel in Marokko für die Sendung "Embarquement immédiat", 1988

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