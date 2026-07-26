"Geordie Shore"-Star Kyle Christies zweites Baby ist geboren

Für Kyle Christie und seine Frau Victoria ist ein lang ersehnter Moment eingetreten: Das Paar hat sein zweites Kind bekommen. Nach Sohn Crew ist nun ein kleines Mädchen auf der Welt. Der Geordie Shore-Star verkündete die freudige Nachricht auf Instagram und postete dazu ein erstes Foto seines Neugeborenen. "Sie ist da und sie ist perfekt. Baby Christie ist ein Mädchen", schrieb er unter das Bild. Einen Namen für ihre Tochter haben Kyle und Victoria bislang noch nicht verraten.

Unter dem Beitrag häuften sich schnell die Glückwünsche – von Fans und Freunden gleichermaßen. Auch zahlreiche Kollegen aus "Geordie Shore" meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. Holly Hagan (34) schrieb: "Ich freue mich so sehr für euch beide." Gaz Beadle (38) kommentierte: "Einfach unglaublich, Mann." Chloe Ferry (30) gratulierte mit einem knappen "Herzlichen Glückwunsch", während Sophie Kasaei (36) das Baby als "in jeder Hinsicht perfekt" beschrieb.

Die Schwangerschaft hatten Kyle und Victoria bereits zu Weihnachten auf Instagram bekanntgegeben – mit einem Foto vor dem geschmückten Tannenbaum und einer Baumschmuckkugel mit der Aufschrift "Baby Christie kommt 2026". Für den Realitystar war es ohnehin schon ein ereignisreiches Jahr: Das Paar hat außerdem geheiratet und ein neues Haus bezogen. Dass Crew nun die Rolle des großen Bruders übernimmt, hatte Kyle von Anfang an mit Freude erwartet.

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Instagram / kylecgshore Kyle Christie und seine Frau Vicky, Mai 2026

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Instagram / kylecgshore Die Tochter von Kyle Christie und seiner Frau Vicky

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Instagram / kylecgshore Kyle Christie mit seiner Freund und seinem Sohn, Dezember 2025