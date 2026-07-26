"Yellowstone": Jen Landon erinnert an dramatischen Kuhtritt

Beim Dreh der Erfolgsserie Yellowstone ging es offenbar nicht immer glimpflich zu – zumindest nicht, wenn Tiere mit im Spiel waren. Schauspielerin Jen Landon (42), die in der Show die Figur Teeter verkörperte, erinnerte sich bei einer Reunion-Veranstaltung der Fanboy Expo im US-amerikanischen Knoxville an einen besonders turbulenten Drehtag. Bei einer Szene, in der Rinder gebrandmarkt wurden, bekam ihr Kollege Ian Bohen, der den Charakter Ryan spielte, den vollen Tritt einer Kuh ins Gesicht – und das blieb nicht ohne Folgen.

Gegenüber dem Magazin People schilderte Jen die Situation lebhaft: "Diese Kuh fing an, sich zu bewegen, und er bekam einen Tritt ins Gesicht. Wenn er nicht so ein unglaublicher Athlet wäre, hätte er kein Gesicht mehr." Ian selbst bestätigte den Vorfall – und widersprach dabei ihrer Version, dass alle gelacht hätten. "Ich ging sofort zu Boden", sagte er. "Einfach nach hinten, direkt nach hinten." Jen ergänzte, dass bei dem Vorfall sogar Blut geflossen sei und sie selbst kurz darauf anfing zu weinen. "Ich dachte plötzlich: 'Ich bin ein Mädchen. Das macht keinen Spaß mehr. Über Verletzungen zu lachen ist nicht okay'", so die Schauspielerin.

Jen ist seit 2020 Teil von "Yellowstone" – Ian Bohen war bereits seit 2018 dabei. Dass sie die Rolle der Teeter überhaupt bekam, hat sie nach eigener Aussage auch einer kleinen Notlüge zu verdanken. Ihre Manager hatten dem Produktionsteam gegenüber behauptet, sie sei eine erfahrene Reiterin. "Dieser Schwindel hat wohl funktioniert, und dann mussten wir das Problem später lösen", erzählte sie gegenüber CBS Sunday Morning. Tatsächlich war sie seit ihrem siebten Lebensjahr nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Die Tochter des legendären Schauspielers Michael Landon (†54), der durch Serien wie "Bonanza" und Unsere kleine Farm berühmt wurde, arbeitete hart daran, die nötigen Fähigkeiten nachzuholen. Heute kann sie nach eigenen Angaben eine Kuh sogar aus dem Stand mit dem Lasso einfangen.

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Getty Images Jen Landon bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5 Teil 2 im MoMA in New York City

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Getty Images Ian Bohen und Jen Landon bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5B in New York City

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