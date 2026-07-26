Nach Schuldbekenntnis: Chris Brown schon wieder auf Bühne

Kaum hatte Chris Brown (37) seinen Gerichtstermin am Londoner Southwark Crown Court hinter sich, bei dem er sich wegen Körperverletzung verantworten musste, stand der R&B-Sänger schon wieder auf der Bühne. Nur wenige Stunden nach seinem Geständnis trat er in Nashville, Tennessee, vor seinen Fans auf. Ganz in Schwarz gekleidet – mit Lederjacke und dunkler Sonnenbrille – wirkte er dabei völlig unbeeindruckt davon, was kurz zuvor im Gerichtssaal passiert war. Dort hatte er sich schuldig bekannt, 2023 in einem Mayfair-Klub in London einen früheren Bekannten angegriffen zu haben. Das Opfer soll zweimal mit einer Glasflasche am Kopf getroffen worden sein und musste danach im Krankenhaus behandelt werden. Die Metropolitan Police bezeichnete den Vorfall laut Daily Mail als "schändlichen, unprovozierten Angriff".

Neben Chris bekannte sich auch sein Mitangeklagter Omololu Akinlolu, besser bekannt als Rapper Hoody Baby, schuldig. Die eigentliche Anhörung dauerte nur wenige Minuten. Ursprünglich hatte der Sänger die Vorwürfe abgestritten und ein Nicht-schuldig-Plädoyer eingereicht – er soll sogar bestritten haben, überhaupt eine Flasche in der Hand gehabt zu haben. Als er seine Schuld nun schließlich doch einräumte, soll es im Gerichtssaal zu einem hörbaren Raunen aus der Zuschauergalerie gekommen sein, wie unter anderem Mirror berichtet. Das Urteil gegen Chris und Hoody Baby soll im Oktober verkündet werden – bis dahin läuft die große R&B-Tour des Sängers in den USA einfach weiter.

Chris lässt sich von seinen jüngsten Schlagzeilen also offenbar nicht bremsen – und zieht seine große Stadiontournee, die er gemeinsam mit Usher (47) bestreitet, weiter durch. Seine Anhänger halten dabei offenbar zu ihm. Vor dem Gericht hatte sich eine kleine Fangruppe versammelt, die die Musik des Künstlers spielte und seinen Namen rief. Auch beim Konzert in Nashville feierte ihn die Menge. Am 25. Oktober muss Chris jedoch nach London zurückkehren – einen Tag vor der Urteilsverkündung – und sich seinen Taten stellen.

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Getty Images Chris Brown während eines Konzerts

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Getty Images Sänger Chris Brown, Juni 2025

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Getty Images Chris Brown bei einem Konzert in Dublin, Februar 2023