Kayla Shyx landet nach Sprung ins Bällebad im Krankenhaus

Was für eine kuriose Verletzung: Influencerin Kayla Shyx hat sich bei einem Werbedreh in London den Fuß gebrochen – und das ausgerechnet in einem Bällebad. Die YouTuberin sprang für den Dreh in die bunten Plastikbälle, landete aber nicht wie erhofft sanft darin, sondern zog sich dabei eine ernsthafte Verletzung zu. "Ich bin ins Bällebad gesprungen und bin dann im Krankenhaus gelandet. Ich weiß nicht, wie mir sowas immer passieren kann", erzählte sie ihren Followern in einem Instagram-Video, in dem sie auch den Moment des Unfalls zeigte.

Besonders frustrierend für Kayla: Obwohl sie sofort wusste, dass etwas nicht stimmte, nahm ihr zunächst kaum jemand die Schmerzen ab. "In Extremsituationen sieht man mir nie an, wie viel Panik oder Schmerz ich habe, aber ich wusste direkt, ich muss ins Krankenhaus. Ich wusste direkt, dass es schlimm ist", erklärte sie und ergänzte: "Das Schlimmste daran, wenn man so ruhig bleibt wie ich bei allem: dass einem die Leute nicht glauben, wie schlimm es ist." Ein Sanitäter vor Ort habe ihr sogar versichert, der Fuß sei sicher nicht gebrochen und sie brauche keine Notaufnahme. Kayla fuhr trotzdem ins Krankenhaus – wo sie acht Stunden lang barfuß wartete, bevor die Diagnose feststand: ein Mittelfußbruch. Erschöpft und schmerzgeplagt schrieb sie zwischenzeitlich in ihrer Story: "Jetzt kann ich nur noch heulen, weil ich müde bin und es so weh tut."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kayla einen Bruch erleidet. In einer Show brach sie sich einst beide Arme. Aufhalten ließ sich Kayla von ihrem jüngsten Unfall jedoch nicht lange. Da noch zwei Liveshows auf dem Programm standen, machte sie kurzerhand das Beste aus der Situation: Sie verzierte ihren Orthesen-Stiefel mit Glitzersteinen und stand kurz darauf wieder auf der Bühne. Kayla wurde durch die KiKA-Sendung "Mädchen-WG" bekannt, bevor sie als Influencerin auf YouTube und Instagram durchstartete. Inzwischen ist sie auch als Musikerin aktiv.

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Instagram / kayla_shyx Influencerin Kayla Shyx macht ein Selfie im Bällebad

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Getty Images Kayla Shyx bei den About You Awards Europe 2022 in Mailand, Mai 2022

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Getty Images Kayla Shyx, März 2022