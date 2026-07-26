Liebesglück: Jessica Hnatyk macht neue Beziehung öffentlich

Jessica Hnatyk (26) scheint wieder verliebt zu sein! Die Reality-TV-Bekanntheit, die zuletzt in der Show Prominent getrennt zu sehen war, teilt auf Instagram einen Clip, der sie gemeinsam mit einem Mann auf einem Boot im Meer zeigt. Die Kamera filmt die beiden aus einiger Entfernung, sodass das Gesicht ihres Begleiters kaum zu erkennen ist. Im Hintergrund läuft Charli XCXs (33) Song "Everything is romantic", mit den Lyrics "Fall in love again and again". Dazu schreibt Jessica in der Caption: "Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere."

Der Beitrag kommt bei ihren Followern bestens an. Innerhalb kurzer Zeit füllt sich die Kommentarspalte mit Herzaugen-Emojis und zahlreichen liebevollen Nachrichten. Fans und Freunde freuen sich offenbar über Jessicas mutmaßliches Liebesglück und überhäufen sie mit Glückwünschen. Kommentare wie "Ganz viel Glück", "Awwww, wie schön, gönne es dir so sehr!" oder "Alles Liebe euch beiden" zeigen, wie sehr ihr Umfeld ihr den Neuanfang zu gönnen scheint. Für einen Lacher sorgt dabei ein Kommentar, der scherzhaft auf Jessicas Ex Germain Wolf (25) anspielt: "Hat er einen Führerschein?"

Der Witz spielt auf eine Episode aus Jessicas früherer Beziehung mit Germain an. Während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. hatte sie öffentlich kritisiert, dass ihr damaliger Partner noch keinen Führerschein besaß – ein Thema, das damals für viel Gesprächsstoff sorgte. Beim finalen Lagerfeuer der Show beendete Germain schließlich die Beziehung. Jessica zog daraus eigenen Angaben zufolge eine wichtige Lektion: Gegenüber Promiflash erklärte sie später, sie habe gelernt, den eigenen Partner nicht so schlechtzureden, wie sie es damals getan habe.

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Juli 2026

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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