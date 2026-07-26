Nach Marc-Robin-Aus: Ina Kina ist wieder in festen Händen

Für Ina Kina läuft es in der Liebe offenbar wieder rund: Die Reality-TV-Bekanntheit hat auf Instagram ein Video geteilt, das sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigt. In dem Clip läuft sie auf ihren Partner zu, der sie daraufhin hochhebt und herumwirbelt – und schließlich küsst sich das Paar innig. Dazu schreibt sie: "My place to be is next to you" – zu Deutsch: "Mein Platz ist an deiner Seite."

Wer ihr neuer Partner ist, verrät die Influencerin in ihrem Post bislang nicht. Dennoch ist klar – das Kapitel rund um ihre letzte Beziehung ist damit endgültig abgehakt. Erst im Mai hatte Ina ihre Liebe zu ihrem Reality-TV-Kollegen Marc-Robin Wenz öffentlich gemacht, doch schon kurz nach dem Outing folgte die Krise. Nur knapp zehn Tage später gab die Der Promihof-Bekanntheit im Interview mit Blitzlichtgewitter die Trennung bekannt.

Das Ende der Beziehung mit Marc-Robin verlief alles andere als geräuschlos. Ina hatte in ihrer Instagram-Story öffentlich erklärt, warum sie die Romanze beendet hat – und zählte dabei detailliert auf, welches Verhalten ihres Ex-Partners für sie ein No-Go war. Unter dem Satz "Ich habe die Beziehung zu MR beendet, weil ich nicht toleriere, dass mein Partner..." listete sie eine Reihe von Punkten auf und gewährte ihren Followern damit tiefe Einblicke in die kurze, aber turbulente Liaison. Auch Marc-Robins andere Ex, Alessandra Wichert (29), mischte sich in das Drama ein.

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Instagram / ina.kina Ina Kina, Reality-TV-Sternchen

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Instagram / ina.kina Ina Kina und ihr neuer Partner, Juli 2026

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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