Queen Elizabeth zog klare Grenze für Harry und Meghan

Nach ihrer märchenhaften Hochzeit im Mai 2018 in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor hegten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) offenbar den Wunsch, direkt dort einzuziehen. Die beiden sollen angefragt haben, ob ihnen Wohnräume im Schloss zur Verfügung gestellt werden könnten – doch Queen Elizabeth II. (†96) lehnte dieses Ansinnen laut dem Königshaus-Experten Hugo Vickers "entschieden" ab. Gegenüber The Times sagte Vickers, er könne nachvollziehen, warum das Anliegen abgelehnt wurde: "Es gibt leerstehende Schlafzimmer und Suiten in den Privatgemächern, auf die die Sussexes ein Auge geworfen haben könnten, oder vielleicht ehemalige Wohnräume auf dem Schlossgelände, die inzwischen anders genutzt werden", sagte er. "Ich kann aber verstehen, dass es möglicherweise nicht ganz angemessen wäre, wenn dort eine junge Familie leben würde."

Anstatt den Frischvermählten Räume in Windsor Castle zu überlassen, schenkte die verstorbene Monarchin dem Paar Frogmore Cottage – ein Haus auf dem Schlossgelände, das ihr besonders am Herzen lag. Harry und Meghan zogen dort 2019 ein, kurz vor der Geburt ihres Sohnes Archie. 2020 verließen sie die Residenz wieder, nachdem sie ihre Aufgaben als Senior-Royals niedergelegt hatten. Harry, der sein früheres Leben in England zu vermissen scheint, schwärmte später in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Spare" von dem Ort: "Wir liebten dieses Haus. Von der ersten Minute an. Es fühlte sich an, als wären wir dazu bestimmt, dort zu leben."

Dass die Queen Frogmore Cottage hergab, wurde von Royalexperten als großzügige Geste gewertet – denn das Haus lag direkt an ihrem persönlichen Rückzugsbereich. Royalautorin Katie Nicholl schrieb in ihrem Buch "The New Royals", die Monarchin habe damit wirklich etwas Bedeutendes aufgegeben: "Es ist im Wesentlichen ihr Hinterhof, ihre Einsamkeit, ihre Privatsphäre. Sie gab das auf, indem sie Harry und Meghan Frogmore Cottage schenkte. Wir alle fanden das sehr großzügig von ihr. Sie sagte: 'Ich hoffe, sie werden es respektieren.'" Die Hochzeit selbst, zu der Stars wie Oprah Winfrey (72), Idris Elba (53), David Beckham (51) und Elton John (79) angereist waren, hatte die königliche Familie nach Berichten rund 43 Millionen Dollar gekostet. Das Paar hatte sich im November 2017 verlobt und sieben Monate später das Ja-Wort gegeben.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

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Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen im Juni 2018