Trotz Waldbränden landen Brooklyn Beckham & Nicola in Nizza

Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Frau Nicola (31) sind am Samstag im Süden Frankreichs gelandet – und das ausgerechnet mitten in der schweren Waldbrandlage an der Mittelmeerküste. Wie unter anderem die Zeitung The Sun berichtet, wurden die beiden bei ihrer Ankunft am Flughafen von Nizza von anderen Reisenden erkannt und neugierig beäugt. "Viele Leute erkannten sie und stießen sich gegenseitig an, als sie mit ihrem Gepäck durch die Ankunftshalle kamen", zitiert das Blatt einen Augenzeugen. Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen das Paar mit mehreren Designerkoffern. Während Nicola in einem schwarzen Zweiteiler lässig und elegant wirkte, versuchte Brooklyn mit Baseballkappe eher unauffällig zu bleiben. "Er wirkte ein wenig nervös, schaute sich ständig um, aber sie wirkte entspannter und gelassener", sagte ein Reisender.

Auffällig ist der Zeitpunkt und die Wahl des Reiseziels vor allem deshalb, weil Brooklyns Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) gerade ebenfalls Urlaub machen. Sie sind mit ihrem Sohn Romeo (23) und dessen Freundin Kim Turnbull auf ihrer Yacht vor Ibiza unterwegs. Brooklyn scheint den traditionellen Familienurlaub also bewusst ausgelassen und ein anderes Ziel gewählt zu haben. Im Hintergrund schwelt seit Längerem ein Streit innerhalb der Familie: Brooklyn hat seine Eltern kurz vor Weihnachten letzten Jahres auf Instagram blockiert. Seine Anwälte sollen die Beckhams schriftlich gebeten haben, jegliche Kommunikation künftig über juristische Vertreter zu führen.

Brooklyns Entscheidung für einen separaten Pärchenurlaub heizt die Schlagzeilen um das angespannte Verhältnis zu seiner berühmten Familie nun weiter an. Parallel dazu sorgte ein Werbeclip für den Lieferservice DoorDash für Wirbel, in dem Brooklyn augenzwinkernd darauf anspielt, die Fußball-WM 2026 von zu Hause aus zu schauen – ein Spot, den Freunde der Beckhams laut Page Six als schmerzhaften Seitenhieb auf das zerrüttete Verhältnis zu David und Victoria einordneten. Während die Beckhams Berichten zufolge sehr von dem Zerwürfnis getroffen sein sollen, konzentrieren sich Brooklyn und Nicola aktuell offenbar darauf, ihre eigene kleine Einheit zu bilden – und ihren Urlaub in trauter Zweisamkeit zu verbringen.

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz zeigen sich verliebt.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham