Fans feiern es: Easter-Egg zu "Off Campus"-Dean bei Google

Wegen eines unerwarteten Google-Easter-Eggs dreht die BookTok-Community gerade durch. Wer seit Kurzem den Namen Dean Di Laurentis in die Suchmaschine eingibt, bekommt im Wissens-Panel einen frechen Hinweis angezeigt: "DO NOT CALL". Der Eintrag tauchte am 10. Juni auf und wurde zunächst vom Fanaccount "Off Campus Updates" auf X geteilt. Seitdem überschwemmen Screenshots, Memes und begeisterte Kommentare die sozialen Netzwerke – und das alles rund um die Figur aus der Prime-Video-Erfolgsserie, die seit Mai 2026 auf der Plattform zu sehen ist.

Das Easter-Egg ist eine direkte Anspielung auf einen Fan-Lieblingsmoment aus Staffel eins der Serie. Darin speichert Allie Hayes die Nummer des charmanten Hockeyspielers Dean unter dem Kontaktnamen "DO NOT CALL" – nur um ihn kurz darauf trotzdem anzurufen, als ihre Pläne sich zerschlagen. Die elektrische Chemie zwischen Mika Abdalla (26) als Allie und Stephen Kalyn (28) als Dean macht genau diese Szene zu einem der meistdiskutierten Momente der Serie. Fans kommentierten den Google-Fund mit Zeilen wie "Ich werde auf jeden Fall anrufen" oder "Google, gib mir seine Nummer... Damit ich ihn nicht aus Versehen anrufe". Noch jemand brachte es auf den Punkt: "Dass Google Off-Campus-Promo macht, ist eigentlich unfassbar." Die Begeisterung zeigt, wie fest sich die Serie im kulturellen Bewusstsein verankert hat.

Prime Video hat bereits bestätigt, dass Staffel zwei sich ganz auf Dean und Allie konzentrieren wird. Doch hinter dem Hype steckt auch eine private Geschichte. Stephen soll die Rolle vor allem seiner Verlobten Victoria zu verdanken haben. Sie war schon Fan der Bücher von Elle Kennedy, bevor die Serie überhaupt angekündigt wurde. Als dann klar war, dass "Off Campus" verfilmt wird, soll sie ihn regelrecht gepusht haben. "Du musst Dean sein. Du musst diese Rolle bekommen – die ist perfekt für dich", zitierte Stephen sie im Interview mit dem australischen Magazin Pedestrian TV. Und er gab zu, dass er erst mal schlucken musste: "Den Playboy spielen, der alle Mädchen kriegt. Sicher?" Victorias Antwort soll eindeutig gewesen sein: "Ja, du bist der Richtige. Du schaffst das."

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Amazon Content Services LLC Stephen Kalyn als Dean Di Laurentis in der Serie "Off Campus"

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Getty Images Stephen Kalyn bei den Amazon Upfronts 2026 im Beacon Theatre in New York