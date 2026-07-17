Freundin von "Off Campus"-Star Belmont appelliert an Fans

Die Erfolgsserie Off Campus auf Amazon Prime Video hat Belmont Cameli (28) und Ella Bright (19) zu gefeierten Stars gemacht – doch der Hype um die beiden bringt offenbar auch unangenehme Begleiterscheinungen mit sich. Belmonts Freundin, Raina Morris, wandte sich nun mit einem dringenden Appell an die Fangemeinde. In ihren Instagram-Storys bat sie die Community darum, keine Nachrichten mehr an ihre Familienmitglieder zu schicken: "Wenn ihr Fans meines Freundes seid: Super! Bitte hört auf, meinen Familienmitgliedern Nachrichten zu schicken. Sie sind völlig verwirrt." Mit einem humorvollen Zusatz milderte sie ihren Appell: "Schreibt eure Gedanken lieber in euer Tagebuch und geht stattdessen eine Runde spazieren! Hab euch lieb."

Neben dem Appell räumte Raina in ihren Storys auch mit Spekulationen auf, Belmont könnte ein Paar mit seinem Co-Star Ella sein. Zuletzt hatten Fans für Aufregung gesorgt, weil Raina Ella auf Instagram entfolgt hatte – was sie jedoch als Versehen klarstellte und mit einem Screenshot ihres Chatverlaufs belegte. Auch Ella selbst äußerte sich nun im Podcast "In Your Dreams with Owen Thiele" zu den Gerüchten. Sie bezeichnete Belmont als "buchstäblich wie mein Bruder" und ergänzte: "Ich habe ihn unheimlich lieb, aber ja, es ist schon ziemlich lustig." Über Raina fand Ella dabei warme Worte: "Sie ist mein Engel auf Erden."

Ganz ähnlich locker gingen die beiden auch vor wenigen Tagen mit neuen TikTok-Gerüchten um. In einem Instagram-Post spielte Raina auf Spekulationen an, sie habe Belmont angeblich strenge Beziehungsregeln für romantische Szenen mit Ella auferlegt. Zu einer Bilderreihe schrieb sie augenzwinkernd "rein geschäftlich" und nahm damit ein virales Video aufs Korn, das von angeblichen Verboten und Vorschriften am Set fabulierte. Belmont stieg in den Spaß ein und reagierte scherzhaft mit Emojis, darunter ein Handschlag, ein Aktenkoffer und ein Kuss.

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Instagram / belmontcameli Raina Morris und Belmont Cameli, März 2025

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Imago Belmont Cameli beim Photocall zu "Until Dawn" auf der WonderCon 2025 im Anaheim Convention Center, 29. März 2025

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Getty Images Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles