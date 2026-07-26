Belmont schließt Co-Stars aus? So eng ist "Off Campus"-Cast

Ausgerechnet ein kurzes TikTok-Video sorgt derzeit für Wirbel rund um den Cast der Amazon-Prime-Video-Serie Off Campus: Beim "Obsessed Fest" Ende Juni soll Schauspieler Belmont Cameli (28) laut Fanberichten seinen Kolleginnen Ella Bright (19) und Mika Abdalla (26) gegenüber körperliche Nähe gemieden haben. Zudem sei er dem Ereignis angeblich zwei Stunden früher ferngeblieben. Während manche Fans das Verhalten kritisierten, sprangen andere für den Schauspieler in die Bresche und meinten, dass der Clip den nötigen Kontext vermissen lasse. Was die Beteiligten selbst über ihr Miteinander hinter den Kulissen sagen, zeichnet jedenfalls ein ganz anderes Bild.

Ella beschrieb ihre Freundschaft mit Belmont in einem Interview mit The Wrap anlässlich der Premiere von "Off Campus" in herzlichen Worten: "Das war von Anfang an so einfach. Wir sind wirklich gute Freunde, wir haben ehrlich gesagt die beste Zeit zusammen, einfach so viel Lachen und Spaß", schwärmte sie. Belmont selbst äußerte sich nach der Premiere ebenfalls begeistert über seinen Cast und erklärte mit Blick auf kommende Staffeln, die sich anderen Charakteren widmen sollen: "Ich kann es kaum erwarten, dass sie in die Fußstapfen treten." Auch Josh Heuston zeigte sich gegenüber People angetan von Ella: "Sie ist unmöglich nicht zu lieben. Sie ist so ein entzückender Mensch." Mika hingegen verriet, dass ihre Freundschaft mit Co-Star Stephen Kalyn (28) holprig begann – er sei beim ersten Kennenlernen "super verängstigt" von ihr gewesen, wie sie lachend erzählte. Heute nennt sie ihn in Interviews fast wie einen Bruder.

Belmont spielt in "Off Campus" die Hauptrolle des Garrett – an der Seite von Ella, die beim Dreh der Serie gerade einmal 18 Jahre alt war. Der Altersunterschied von knapp zehn Jahren zwischen den beiden wurde im Podcast "Not Skinny But Not Fat" ebenfalls thematisiert. Die Schauspielerin betonte dabei jedoch, sich zu keiner Zeit unwohl oder ausgeschlossen gefühlt zu haben: "Wir sind alle so eine Familie und alle waren mehr als perfekt, und ich könnte mich mit diesen Menschen auf diesem Set nicht wohler fühlen." Kennengelernt hatten sich Ella und Belmont bereits beim Chemistry-Read, tauschten prompt Nummern aus und blieben seitdem in Kontakt. "Wenn man so viel Zeit mit jemandem am Set verbringt – wir hatten 15, 16-Stunden-Tage – muss man einfach die besten Freunde sein", so Ella gegenüber People.

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"