Wird diese Amazon-Serie der Nachfolger von "Off Campus"?

Prime Video holt sich die nächste große Campus-Romanze ins Programm: Im November 2026 startet beim Streamingdienst die neue Serie "Campus Drivers", die auf der beliebten New-Adult-Buchreihe von C. S. Quill basiert. Vor allem für Fans von "Off Campus" und "Maxton Hall" könnte die Serie zum nächsten Must-watch werden. Im Zentrum der ersten Staffel stehen Student Lane O'Neill, ein Heartbreaker, der mit seinen Freunden einen Fahrservice mit Oldtimern betreibt, und Lois Hogan, eine junge Frau, die nach einer Trennung erst einmal wieder zu sich selbst finden muss. Zwischen den beiden entwickelt sich trotz gegensätzlicher Charaktere eine Anziehung und so nimmt das Drama zwischen Oldtimer-Fahrten, WG-Chaos und Herzschmerz seinen Lauf.

Die Hauptrollen übernehmen die französischen Schauspieler Baptiste Masseline (25) als Lane und Carmen Kassovitz als Lois. Die Vorlage zu "Campus Drivers" stammt aus Frankreich und umfasst bislang fünf Bände. Auf Deutsch erscheint die Reihe erst in diesem Sommer im LYX-Verlag. Der erste Teil, "Campus Drivers – Fast Lane", kommt Ende August heraus, der zweite Band folgt kurz vor Jahresende. Die Verfilmung setzt auf ein beliebtes New-Adult-Rezept: ungeplantes Zusammenleben, schlagfertige Wortgefechte und eine Lovestory zwischen zwei Menschen, die emotional an ganz verschiedenen Punkten stehen. Neben Baptiste und Carmen gehören auch Madior Fall, Cassandra Cano, Felix Nebel, Eloïse Rey, Enzo Lorente, Esteban Vial, Louna Balavoine und Paola Luka-Noé zum Cast der ersten Staffel.

Streamingfans, die auf Campus-Romanzen stehen, haben derzeit also einiges zu erwarten. Auch Netflix mischt in dem Genre kräftig mit: Die Streamingplattform bringt im September mit "Crew Girl" eine weitere Young-Adult-Serie an den Start, die Eliteschul-Feeling mit Liebeschaos verbindet und ebenfalls als möglicher Nachfolger von "Maxton Hall" und "Off Campus" gehandelt wird. Mit "Campus Drivers" und "Crew Girl" dürften Romance-Fans also in den kommenden Monaten gut versorgt sein.

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Getty Images Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles, 2026

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Carmen Kassovitz und Baptiste Masseline

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Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei