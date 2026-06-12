Stephen Kalyns Verlobte manifestierte die "Off Campus"-Rolle

Stephen Kalyn (28) verdankt seine Rolle in der Hockeyserie Off Campus auf Prime Video zu einem großen Teil seiner Verlobten Victoria Lovatsis. Die langjährige Partnerin des kanadischen Schauspielers war bereits eine begeisterte Leserin der Buchvorlage von Elle Kennedy, bevor die Serienadaption überhaupt angekündigt wurde. Als feststand, dass die Bücher verfilmt werden sollten, war Victoria sofort überzeugt: Sie drängte Stephen dazu, die Rolle des Dean Di Laurentis zu bekommen. "Sie hat mich enorm motiviert, das zu erreichen und jetzt hier zu stehen", sagte Stephen in einem Interview mit dem australischen Magazin Pedestrian TV.

Dabei ließ Victoria keinen Zweifel daran, dass Stephen für die Rolle gemacht sei. "Als sie ankündigten, dass die Show kommt, sagte sie: 'Du musst Dean sein. Du musst diese Rolle bekommen – die ist perfekt für dich'", erzählte Stephen gegenüber dem Newsportal und ergänzte: "Ich so: 'Den Playboy spielen, der alle Mädchen kriegt. Sicher?' Und sie: 'Ja, du bist der Richtige. Du schaffst das.'" Gegenüber Elite Daily ergänzte er, dass Dean sogar Victorias "Lieblingscharakter" in der Buchreihe ist. Gegenüber Hollywood Reporter verriet er zudem, dass seine Verlobte sogar einst auf der Buchplattform Goodreads einen Kommentar über die Figur hinterlassen habe: "Sie schrieb so etwas wie: 'Schlank, stark und ganz für Dean.' Sie liebte Dean einfach."

Stephen und Victoria sollen sich Berichten zufolge bereits seit 2012 kennen und lieben. Verlobt haben sich die beiden wohl Anfang 2024. Laut Showrunnerin Louisa Levy sollten Allie Hayes und Dean Di Laurentis das zentrale Paar der neuen Staffel werden. Parallel wollte die Serie aber weiter zwei Liebesgeschichten gleichzeitig erzählen. "Wir werden immer irgendeine Art von Happy End haben, und dann wird es auch noch eine andere Liebesgeschichte geben, die offen bleibt", sagte Louisa gegenüber Entertainment Weekly. Außerdem sollte es frischen Wind im Cast geben: India Fowler stieß als Grace dazu, die in der Buchvorlage eine "Second Chance"-Romance mit Logan erlebt.

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Getty Images Stephen Kalyn bei den Amazon Upfronts 2026 im Beacon Theatre in New York

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Amazon Content Services LLC Stephen Kalyn als Dean Di Laurentis in der Serie "Off Campus"

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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