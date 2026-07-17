Nach "Off Campus"-Hype: Nächster Coup für Stephen Kalyn

Der Hype um die Amazon-Serie Off Campus hat einem ihrer Stars einen echten Karriereschub beschert: Stephen Kalyn (28) hat jetzt bei der renommierten Talentagentur CAA unterschrieben – das gab das Branchenblatt Deadline exklusiv bekannt. In der Hitserie spielt der 28-Jährige den Briar-Hawks-Verteidiger Dean Di Laurentis, einen von vier Eishockeyspielern der Briar University, die sich mit Sex, Beziehungen und dem Erwachsenwerden auseinandersetzen. Die Show feierte im Mai mit allen acht Episoden auf einmal Premiere und lockte in den ersten zwölf Tagen satte 36 Millionen Zuschauer weltweit vor die Bildschirme.

Damit zählt "Off Campus" mittlerweile zu den meistgesehenen Debütserien in der Geschichte von Prime Video – nur "Fallout" und "The Lord of the Rings: The Rings of Power" schnitten bei ihrem Start noch besser ab. Für Stephen persönlich hält die zweite Staffel, die sich derzeit in Produktion befindet, eine noch größere Überraschung bereit: Statt in einer Nebenrolle rückt er dort zur Hauptfigur auf. Auch abseits von "Off Campus" macht der Schauspieler auf Independent-Filmfestivals auf sich aufmerksam – sein Film "Out Standing" feierte 2025 beim Toronto Film Festival Premiere, "Paying for It" war dort bereits 2024 zu sehen.

Vor seinem Durchbruch mit "Off Campus" war Stephen bereits mehrfach für Amazon aktiv. Er hatte Rollen in der "The Boys"-Ausgliederung "Gen V" sowie in den Serien "Cruel Intentions" und "Motorheads". Darüber hinaus ist er im Horrorfilm "Whistle" von Regisseur Corin Hardy zu sehen, an der Seite von Sophie Nélisse. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen die CBC-Miniserie "Essex County" sowie die Serien "Cascade", "Warrior Strong" und "Law & Order Toronto: Criminal Intent".

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Getty Images Stephen Kalyn bei Prime Videos "Obsessed Fest" in Los Angeles, Juni 2026

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"