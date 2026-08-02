Fans ärgert Szene: "Off Campus"-Star Antonio versteht Frust

Antonio Cipriano (26) spielt in der neuen Prime-Video-Serie Off Campus die Hauptfigur Logan – und hat sich jetzt gegenüber dem Magazin Us Weekly offen über die Unterschiede zwischen der Buchvorlage und der TV-Adaption geäußert. Dabei geht es vor allem um eine Szene, die unter Fans bereits für reichlich Diskussionsstoff gesorgt hat: Im Gegensatz zum Buch küsst die Figur Hannah in der Serie einen Teamkollegen. Cipriano ist sich bewusst, dass das nicht bei allen gut ankommen wird. "Ich weiß, dass das manche Leute ein bisschen verärgern wird", sagte der Schauspieler.

Dennoch sieht Antonio in der Änderung vor allem einen Gewinn für die Geschichte. Die neue Dynamik verleihe dem Moment mehr emotionale Tiefe – besonders für seine Figur Logan. Generell hob er hervor, wie viel Spielraum die Autoren der Serie bei der Entwicklung der Charaktere hatten. "Was so toll an der Show und der Adaption ist: Alle Autoren hatten so viel Freiheit, den Figuren so viel mehr hinzuzufügen", erklärte er. So erleben die Zuschauer Logan nicht nur als Romantiker, sondern zunächst als Bruder, Teamkollegen und besten Freund – bevor ihn die Begegnung mit Grace, gespielt von India Fowler, verändert. Auch die Figur Jules, die in der Serie als mittleres Kind eingeführt wird, sorgt laut Cipriano für neue Dynamiken und mehr Nachvollziehbarkeit.

Vor Kurzem gab es dann plötzlich Wirbel abseits der Handlung: Ein kurzes TikTok-Video vom "Obsessed Fest" Ende Juni machte die Runde und heizte Spekulationen um den Cast an. In Fanberichten hieß es, Belmont Cameli (28) habe Ella Bright (19) und Mika Abdalla (26) gemieden und sei zudem zwei Stunden früher gegangen. Während einige das Verhalten kritisierten, verteidigten andere den Schauspieler und meinten, dem Clip fehle der Kontext. Aus Interviews ergab sich damals allerdings ein ganz anderes Bild vom Miteinander hinter den Kulissen. Ella schwärmte bei The Wrap: "Das war von Anfang an so einfach. Wir sind wirklich gute Freunde, wir haben ehrlich gesagt die beste Zeit zusammen, einfach so viel Lachen und Spaß."

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Getty Images Antonio Cipriano, Juni 2026

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Getty Images Antonio Cipriano, Schauspieler

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Getty Images Cast von Prime Videos "Off Campus"