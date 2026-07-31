"Off Campus" Staffel zwei droht eine Änderung mit Folgen

Mit dem drittgrößten Serienstart in der Geschichte von Prime Video hat sich die Hockey-Romance-Serie Off Campus zum absoluten Streaming-Hit gemausert. Die zweite Staffel ist seit dem 1. Juni offiziell in Produktion – und Fans fiebern bereits mit: Diesmal rücken Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26), und Dean DiLaurentis, verkörpert von Stephen Kalyn (28), ins Zentrum des Geschehens. Doch während die Vorfreude auf neue Episoden wächst, dreht sich auf Reddit eine hitzige Debatte rund um eine Frage, die vielen Zuschauern schlaflose Nächte bereitet: Werden alle Folgen auf einmal veröffentlicht – oder müssen Fans Woche für Woche warten?

Noch ist nichts offiziell bestätigt, doch der Streaming-Dienst hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er sein Veröffentlichungsmodell durchaus anpassen kann. Bei The Summer I Turned Pretty erschien die erste Staffel noch im Binge-Format, bevor man in späteren Staffeln auf den wöchentlichen Rhythmus umstellte. Eine Reddit-Nutzerin glaubt, das Muster bereits erkannt zu haben und schreibt: "Amazon Prime ist eine Streaming-Plattform mit wöchentlicher Veröffentlichung. Sie nutzen das Binge-Modell nur für die erste Staffel, um die Serie zu verkaufen." Wann genau Staffel zwei von "Off Campus" erscheint, steht ebenfalls noch nicht fest – Fans werden sich vermutlich bis mindestens Mai 2027 gedulden müssen.

Nicht alle Zuschauer sind von einem möglichen Wechsel zum Wochenmodell begeistert. Bei "The Summer I Turned Pretty" löste genau diese Entscheidung harsche Kritik aus. Auf Reddit bezeichneten Fans das Konzept als "Folter" und bemängelten, dass einzelne Folgen dadurch zu langatmigen Füllerepisoden werden, "die Fans enttäuschen". Andere Stimmen hingegen sahen die Vorteile: Bei der finalen Staffel der Serie wuchs der Hype rund um die Show mit jeder neuen Episode – Woche für Woche. Wie Amazon bei "Off Campus" letztlich entscheiden wird, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie in "Off Campus"