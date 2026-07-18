Off-Campus-Star für "The Housemaid"-Fortsetzung gecastet

Nach dem großen Erfolg von "The Housemaid – Wenn sie wüsste" nimmt die geplante Fortsetzung nun langsam Gestalt an. Der Thriller mit Sydney Sweeney (28) entwickelte sich zu einem der Überraschungshits des Jahres und spielte laut Filmstarts weltweit mehr als 300 Millionen Dollar ein. Nun könnte der Cast für Teil zwei weiteren Zuwachs bekommen: Laut Brancheninsider Jeff Sneider befindet sich Stephen Kalyn (28), bekannt aus der erfolgreichen Amazon-Prime-Serie Off Campus, derzeit für eine Rolle im Gespräch.

Regisseur Paul Feig (63) hatte bereits im März bestätigt, dass das Drehbuch fertiggestellt sei und neben Sydney Sweeney auch Michele Morrone (35) als Enzo zurückkehren werde. Im Juni wurde außerdem bekannt, dass Kirsten Dunst (44) und Paul Anthony Kelly zum Cast stoßen und Millies neue Arbeitgeber verkörpern sollen. Sollte Stephen Kalyn tatsächlich Teil des Films werden, könnte er laut ersten Berichten die Rolle des Anwalts Brock Cunningham übernehmen. Wie Filmstarts berichtet, ist bislang jedoch noch nicht offiziell bestätigt, welche weiteren Rollen besetzt werden. Auch ein Kinostart von "The Housemaid 2" steht bisher noch aus.

Stephens mögliche Beteiligung kommt allerdings nicht völlig überraschend: Bereits im November 2025 teilte der Schauspieler auf Twitter ein Bild, auf dem er den Roman "The Housemaid" las, und schrieb, dass er sich auf die Verfilmung freue. Auch auf der Serienseite läuft es laut Filmstarts derzeit erfolgreich: In der zweiten Staffel von "Off Campus" soll Stephen eine deutlich größere Rolle spielen. Die Eishockey-Romanze zählt zu den erfolgreichsten Serienstarts in der Geschichte von Amazon Prime Video. Nun bleibt abzuwarten, ob er tatsächlich Teil der Fortsetzung von "The Housemaid" wird.

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Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney im April 2025

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Getty Images Stephen Kalyn bei Prime Videos "Obsessed Fest" in Los Angeles, Juni 2026

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"