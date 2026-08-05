Nach "Off Campus": Prime Video verfilmt nächsten BookTok-Hit

Nach "Ransom Canyon" bei Netflix bekommt die Cowboy-Romance-Welle auf den Streamingplattformen weiteren Zuwachs: Prime Video adaptiert die beliebte "Rose Hill"-Buchreihe von Bestseller-Autorin Elsie Silver als Serie. Die Romane zählen auf BookTok längst zu den gefeiertsten Titeln, nun wandern sie vom Regal auf den Bildschirm. Der Cast steht bereits fest: Jake Weary spielt Rancher West Belmont, Sean O'Pry schlüpft in die Rolle des Milliardärs Ford Grant. Hannah Galway ist als Rosie Belmont dabei, und Newcomerin Sadie Dickerson übernimmt die Rolle der Country-Sängerin Skylar Stone.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen West und sein bester Freund Ford, die als Nachbarn in einer kanadischen Kleinstadt leben. Was West nicht weiß: Ford ist seit Jahren heimlich in seine Schwester Rosie verliebt – und als die Country-Sängerin Skylar Stone in den abgelegenen Ort kommt, spitzt sich die Lage weiter zu. Laut Variety orientiert sich die erste Staffel an den Ereignissen des ersten Bandes der Reihe, möglicherweise auch an Teilen des zweiten. Elsie Silver, die selbst als Executive Producerin an der Produktion beteiligt ist, schwärmt gegenüber Variety: "Zu sehen, wie die harte Arbeit und Kreativität aller Beteiligten auf der Leinwand zum Leben erweckt wird, ist ein wahrgewordener Traum."

Als Showrunnerin und Executive Producerin ist Heidi Cole McAdams an Bord, die zuvor an der Sci-Fi-Serie "The 100" beteiligt war. Die Regie der ersten beiden Episoden übernimmt Marc Webb (51), bekannt durch den Film "500 Days of Summer". Fans der Buchvorlage dürfte besonders freuen, dass mit Temple Hill die Produktionsfirma hinter dem Streamingphänomen Off Campus ebenfalls zum Team gehört. Die "Rose Hill"-Reihe umfasst bislang vier Bände: "Wild Love", "Wild Eyes", "Wild Side" und "Wild Card". Einen genauen Starttermin für die Serie hat Prime Video bislang noch nicht bekannt gegeben.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Getty Images Bob Bryer, Marc Webb und Gerard Way, Mai 2006

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