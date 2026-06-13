Cast-Mitglieder belästigt: "Off Campus"-Team droht den Fans

Off Campus wurde auf Prime Video zu einem Mega-Erfolg. Der Streamingdienst bestätigte bereits, dass die Romanze um eine zweite Staffel verlängert wird. Doch parallel scheint der Hype streckenweise Ausmaße angenommen zu haben, die für die Produzenten nicht mehr tragbar sind. Auf dem offiziellen X-Account der Serie wurde jetzt ein Statement mit einer deutlichen Warnung veröffentlicht. "Die 'Off Campus'-Community wurde auf der gemeinsamen Liebe zum Storytelling aufgebaut – und dem Respekt gegenüber den Leuten, die es zum Leben erwecken. Wir bitten alle in diesem Raum, diesen Respekt auch unserem Cast und den Menschen in ihrem Leben entgegenzubringen", heißt es in dem Brief an die Fans.

Darüber hinaus macht die Produktion aber auch ganz deutlich, dass sie gnadenlos gegen jene vorgehen wird, die meinen, die Grenzen der Privatsphäre übertreten zu müssen: "Accounts, die gezielte Belästigung betreiben, werden von unseren Accounts entfernt." Ein genauer Auslöser für diese Ansage wird nicht genannt. Allerdings passiert es bei so erfolgreichen Serien immer mal wieder, dass manche Fans sich in parasozialen Vorstellungen verlieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Shipping. Der Begriff bezeichnet in Fankulturen den Wunsch, dass zwei Charaktere oder auch deren Darsteller eine Beziehung führen – dabei kann es bis zu der Überzeugung gehen, dass die Liebe echt ist, obwohl es keine offiziellen Informationen gibt. Das betraf zuletzt auch die "Off Campus"-Stars Mika Abdalla (26) und Josh Heuston. Ein Moment am Set ging bei TikTok viral und ein User fasste die Situation passend zusammen: "Er hat ihr geholfen, aufzustehen – und TikTok hat schon die Hochzeit geplant."

Nichtsdestotrotz will Prime Video an den Erfolg der ersten Staffel "Off Campus" anknüpfen. Die erste Klappe soll schon zwischen Juni und September fallen. Ein Premierendatum gibt es noch nicht, aber in der Regel braucht die Produktion einer solchen Serie etwa ein Jahr. Showrunner Louisa Levy bestätigte bereits, dass die Protagonisten Allie Hayes und Dean Di Laurentis sein werden. In deren Rollen sind erneut Mika und Stephen Kalyn (28) zu sehen. "Wir freuen uns darauf, Allie und Deans Geschichte als zentrale Romanze der zweiten Staffel weiterzuerzählen, nachdem wir ihre Beziehung in Staffel eins angestoßen haben", freute Louisa sich in einer Pressemitteilung, die Rolling Stone vorlag.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in der Serie "Off Campus"