"Off Campus"-Fans shippen sie: Daten Mika Abdalla und Josh?

Mika Abdalla (26) sorgt aktuell nicht nur mit ihrem Serienhit Off Campus für Gesprächsstoff, sondern auch mit ihrem Liebesleben. Nachdem ihr Sprecher vor wenigen Tagen bestätigt hat, dass die Schauspielerin und ihr Verlobter Jake Short nach fast fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen, rückt nun plötzlich Co-Star Josh Heuston in den Fokus der Fans. Auslöser ist ein Behind-the-Scenes-Clip vom Set, der zuerst auf TikTok kursierte und anschließend viral ging: Darin ist zu sehen, wie Josh Mika beim Aufstehen hilft – genug für die Community, um schon scherzhaft Hochzeitspläne für die beiden zu schmieden.

Auf X schrieb ein User treffend: "Er hat ihr geholfen, aufzustehen – und TikTok hat schon die Hochzeit geplant." Tatsächlich überschlagen sich die Kommentare: Fans shippen Mika und Josh, der in "Off Campus" den Charakter Justin Kohl spielt, und wünschen sich die beiden als Paar. Ein User schrieb: "Ich kenne Josh schon seit seinen frühen Tagen auf Instagram und weiß, was er durchgemacht hat – er ist so ein netter Typ. Mika ist eine absolute Legende. Ich wünsche ihr Heilung und Frieden." Weder Mika noch Josh haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert, dass sie zusammen sein könnten.

Die Trennung von Jake kam für viele Fans überraschend – schließlich hatte Mika in einem Podcast-Interview einst erzählt, wie die beiden sich 2021 am Set von "Sex Appeal" kennengelernt hatten: "Ich bin rübergekommen, nur um Hallo zu sagen, und wir haben uns stundenlang unterhalten – nicht über das Drehbuch, einfach nur so." Die Verlobung von Mika und Jake war erst rund ein Jahr vor der nun bestätigten Trennung publik geworden. Ein Sprecher von Mika betonte gegenüber Us Weekly, dass die beiden weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben und um Privatsphäre bitten: "Sie unterstützen sich gegenseitig und bleiben auf freundschaftlichem Niveau."

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Collage: Amazon Content Services LLC, Amazon Content Services LLC/ Liane Hentscher/Prime Collage: Mika Abdalla und Josh Heuston, "Off Campus"-Stars

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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