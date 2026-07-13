Freundin reagiert: Strenge Regeln für "Off Campus"-Star?

Belmont Cameli (28) und seine Freundin Raina Morris nehmen die aktuellen TikTok-Gerüchte mit Humor: In einem Instagram-Post reagiert Raina auf Spekulationen, sie habe ihrem Off Campus-Liebling strenge Beziehungsregeln für romantische Szenen mit Co-Star Ella Bright (19) auferlegt. Zu einer Bilderreihe schrieb sie augenzwinkernd "rein geschäftlich" und spielte damit direkt auf ein virales Video an, das wilde Behauptungen über angebliche Verbote und Vorschriften am Set aufstellt. Belmont ließ die Anspielung nicht unkommentiert und antwortete scherzhaft mit Emojis – unter anderem einem Handshake, einem Aktenkoffer und einem Kuss – und zeigte damit, dass er die Situation ebenfalls nicht allzu ernst nimmt. Auch Ella mischt mittlerweile bei dem Spaß mit.

Laut der Stimme im Video soll jede intime Szene der Serie von einem Crewmitglied überwacht werden. Außerdem dürften Belmonts "private Bereiche" angeblich nicht gefilmt werden und er sowie Kollegin Ella müssten bei romantischen Momenten Spezialkleidung tragen, um echten Körperkontakt zu vermeiden. In den Kommentaren unter dem Video melden sich jedoch zahlreiche Nutzer zu Wort, die die Glaubwürdigkeit dieser Story hinterfragen. Ein User schreibt: "Weiß Raina überhaupt von diesen Regeln!? Ziemlich verrückt, so etwas zu posten", ein anderer fragt: "Woher weißt du, dass es diese Regeln gibt? Kennst du die persönlich?" Andere Zuschauer vermuten "Ragebait" hinter dem Clip oder halten zumindest die ersten beiden Punkte eher für gängige Sicherheits- und Intimitätsstandards am Set.

Belmont und Raina sind seit 2025 ein Paar und halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, geben ihren Followern aber immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag. Auf Rainas Account taucht der Schauspieler regelmäßig auf, oft mit verliebten Sprüchen in den Kommentaren. Belmont, der aus Naperville in Illinois stammt und früher selbst in mehreren Sportarten aktiv war, zeigt sich abseits seiner Rolle als Eishockey-Kapitän Garrett Graham bodenständig und familiär. In Rainas Posts wirkt das Paar nahbar: Mal teilen sie Schnappschüsse von gemeinsamen Ausflügen, mal witzeln sie in den Kommentaren hin und her. Genau dieser spielerische Umgang auf Social Media zeigt sich nun auch in ihrer Reaktion auf die TikTok-Gerüchte – statt Distanz betonen Raina, Belmont und Ella mit ihren kurzen Kommentaren vor allem eines: dass sie miteinander locker umgehen können und sich von Online-Dramen nicht aus der Ruhe bringen lassen.

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Instagram / belmontcameli Raina Morris und Belmont Cameli, März 2025

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Imago Belmont Cameli beim Photocall zu "Until Dawn" auf der WonderCon 2025 im Anaheim Convention Center, 29. März 2025

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