Heiße "Off Campus"-Szene katapultiert J.Lo zurück in Charts

Ein viraler Moment hat Jennifer Lopez zurück in die Charts gebracht – und das mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung ihres Songs. In der Prime-Video-Serie "Off Campus" tanzen zwei Charaktere bei einer Halloweenparty zu J.Los 2011er-Hit "On the Floor" feat. Pitbull (45): Mika Abdalla (26) spielt Allie, verkleidet als Jennifer Lopez, und Stephen Kalyn (28) spielt Dean, im Maverick-Kostüm aus den "Top Gun"-Filmen. Die Szene schlug im Netz ein wie eine Bombe – und Jennifer selbst ließ es sich nicht nehmen, mitzumachen: J.Lo teilte einen gemeinsamen Clip mit Mika, in dem die beiden einen Teil der Tanzszene nachstellten und dabei zum Song abgehen.

Die Reaktionen der Fans haben sich auch in den Charts niedergeschlagen. In der Tracking-Woche vom 15. bis 21. Mai verbuchte "On the Floor" laut dem Datenanbieter Luminate weltweit 15,1 Millionen Streams – und tauchte damit neu auf dem Billboard Global 200 auf, wo der Song auf Platz 117 einstieg. Auf dem Billboard Global Excl. U.S., der Streams außerhalb der USA misst, landete er auf Platz 80, mit 12,5 Millionen Streams außerhalb der USA. Für Jennifer ist es erst der zweite Eintrag auf dem Billboard Global 200, für Pitbull der dritte.

"On the Floor" war damals die erste Singleauskopplung aus Jennifers siebtem Studioalbum "Love?", das im April 2011 erschien. Der Song erreichte Platz 3 der Billboard Hot 100 und gehört damit zu den zehn Top-10-Hits der Sängerin in dieser Chartliste. Fans des Songs können sich möglicherweise auf noch mehr freuen: Die zweite Staffel von "Off Campus", in der Mika Abdalla und Stephen Kalyn als zentrales Pärchen Allie und Dean im Mittelpunkt stehen sollen, befindet sich derzeit in der Planung und soll voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr erscheinen.

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Collage: Getty Images, Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Collage: Links: Jennifer Lopez bei den 42. Grammy Awards im Februar 2000, Rechts: Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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