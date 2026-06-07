Das ist bislang über die zweite "Off Campus"-Staffel bekannt

Die Erfolgsserie Off Campus auf Prime Video geht in die zweite Runde – und langsam wird klar, was die Fans erwartet. Showrunnerin Louisa Levy hat bestätigt, dass Allie Hayes und Dean Di Laurentis das zentrale Pärchen der neuen Staffel sein werden. Die Rollen übernehmen Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28), während Ella Bright und Belmont Cameli als Hannah Wells und Garrett Graham etwas in den Hintergrund rücken. Gedreht werden soll laut Medienberichten zwischen Juni und September dieses Jahres, der Start der neuen Folgen wird im Laufe des nächsten Jahres erwartet. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht.

Doch Allie und Dean sind nicht das einzige Paar, auf das sich Fans freuen können. Neu zum Cast stößt India Fowler als Grace, die in der Buchvorlage die weibliche Hauptrolle in einer sogenannten "Second Chance"-Romance mit dem Charakter Logan ist. Auch Phillipa Soo ist neu dabei – sie spielt Scarlett, eine Theaterkünstlerin, die als Gastregisseurin an die Briar University kommt. Levy erklärte gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly, dass die Serie stets zwei Liebesgeschichten parallel erzählen will: "Wir werden immer irgendeine Art von Happy End haben, und dann wird es auch noch eine andere Liebesgeschichte geben, die offen bleibt." Über Grace sagte sie zudem gegenüber TV Guide, dass die Figur eine lange Reise vor sich habe und man das bereits früh anlegen wolle. Nicht mehr mit dabei ist hingegen Josh Heuston, der in Staffel eins den Musiker Justin Kohl spielte. Levy schloss aber nicht aus, ihn eines Tages zurückzuholen.

Dass die Serie so ein großes Publikum erreicht, überrascht angesichts der Zahlen kaum noch: Innerhalb der ersten zwölf Tage nach dem Start am 13. Mai schalteten laut einem Instagram-Post 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ella, die die Hauptrolle der Hannah spielt, ist mit gerade einmal 19 Jahren zum Gesicht einer der meistgesehenen Serien des Streamingdienstes geworden – und schoss mit "Off Campus" in über 20 Ländern auf Platz eins. Kein Wunder also, dass Prime Video die zweite Staffel bereits vor dem offiziellen Serienstart bestätigt hatte.

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"