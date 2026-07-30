Jennifer Lopez erkundet Rom mit ihren zwei Kindern

Kurz bevor ihre Zwillinge das Nest verlassen und aufs College ziehen, hat Jennifer Lopez (57) noch einmal wertvolle Familienzeit eingeplant – und das an einem ganz besonderen Ort. Wie die Daily Mail berichtet, reiste die Sängerin mit ihren beiden Kindern nach Rom und erkundete gemeinsam mit ihnen die ewige Stadt. Mit Besuchen bei Sehenswürdigkeiten und einem Eintauchen ins italienische Flair genoss die dreiköpfige Familie die gemeinsame Auszeit, bevor für die Zwillinge der nächste große Lebensabschnitt beginnt.

Jennifer zieht die Zwillinge Max (18) und Oskar groß, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57) hat. Oskar – vorher bekannt als Emme (18) – hat sich zuletzt öffentlich als transgender geoutet. Für die Sängerin ist die Reise nach Italien damit nicht nur ein schöner Städtetrip, sondern auch eine Art Abschiedsgeschenk an ihre Kinder, bevor sie in die Selbstständigkeit starten. Wenn beide Kinder erst einmal auf dem Campus leben, wird Jennifer – zumindest was das Alltägliche angeht – laut dem Magazin Hello! erstmals ein nahezu leeres Zuhause erleben.

Jennifer Lopez, die am 24. Juli ihren 57. Geburtstag feierte, ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als Schauspielerin, Tänzerin und Unternehmerin. Ihre Zwillinge Max und Oskar wurden im Februar 2008 geboren. Als Jennifer und Marc Anthony 2011 ihre Trennung bekannt gaben, blieben die Kinder bei ihr. Seitdem hat die Musikerin ihre Elternrolle stets in den Vordergrund gestellt und betont in Interviews immer wieder, wie sehr ihr die Zeit mit ihren Kindern am Herzen liegt.

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Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles