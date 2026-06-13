Wohnung in Berlin gekündigt: Lola Weippert zieht nach Ibiza

Lola Weippert (30) hat eine große Entscheidung getroffen: Die Moderatorin hat ihre Wohnung in Berlin gekündigt und will innerhalb der nächsten drei Monate auf Ibiza eine neue Bleibe finden. Auf Instagram teilte sie die aufgeregte Neuigkeit mit ihren Followern und machte dabei kein Geheimnis daraus, wie sehr sie dieser Schritt bewegt. "Oh mein Gott, ich muss kurz was erzählen, weil ich gerade innerlich platze vor Aufregung: Ich habe heute einfach meine Wohnung in Berlin gekündigt", schrieb sie in dem Post.

Den Umzug auf die spanische Insel beschreibt Lola als Herzensprojekt, das sie nun endlich in die Tat umsetzt. "Ich flippe gerade so aus! Träume schon seit Jahren davon und jetzt ziehe ich es einfach durch! Glaube es noch gar nicht", erklärte die 30-Jährige. Neben dem geplanten Wohnsitz auf Ibiza hat sie offenbar noch ein weiteres Projekt laufen: Sie lässt parallel einen eigenen Bauernhof fertigstellen, der ihr zur Not ebenfalls als Zuhause dienen könnte. Ihr klares Ziel sei aber die Insel, wie sie betonte. "Man lebt ja nur einmal!", begründete sie ihren mutigen Schritt.

Dass Lola ihr Leben gerade grundlegend umstrukturiert, hat sie bereits angedeutet. Vor Kurzem sprach sie im gemeinsamen Podcast "Schön Laut" mit Sängerin Vanessa Mai (34) offen darüber, dass sie sich in einer echten Umbruchphase befinde und in Berlin keine dauerhafte Zukunft für sich sehe. Nun hat sie aus dieser Ungewissheit eine klare Entscheidung gemacht – und setzt ihren Traum vom Leben auf Ibiza in die Realität um.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Februar 2026

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert

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Imago Lola Weippert beim Finale der Miss Germany Awards 2026 in den Bavaria Studios, München