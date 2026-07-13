Endometriose: Lola Weippert macht Witz über ihren Blähbauch

Lola Weippert (30) begegnet Kommentaren über ihren Körper auf Instagram mit viel Offenheit und einer Prise Humor. Die Moderatorin veröffentlicht ein Foto, auf dem sie sich an den Bauch fasst – fast so, als würde sie eine Schwangerschaft verkünden. Mit genau diesem Eindruck spielt sie zunächst auch in ihrer Bildunterschrift: "Glückwunsch zur Schwangerschaft!" Doch kurz darauf stellt Lola klar, was wirklich dahintersteckt. "Danke! Mein Baby heißt heute Endometriose. Oder Blähbauch. Je nach Tagesform", schreibt sie auf der Plattform. Mit ihren ehrlichen Worten macht sie auf ein Thema aufmerksam, das viele Frauen betrifft.

In ihrem Beitrag erklärt Lola außerdem, warum vorschnelle Fragen oder Vermutungen über eine mögliche Schwangerschaft verletzend sein können. "Kleine Erinnerung: Nicht jeder Bauch bedeutet eine Schwangerschaft. Hinter einem Bäuchlein können Endometriose, Verdauung, Hormone, Medikamente oder einfach ein ganz normaler Körper stecken", betont sie. Zugleich weist die Influencerin darauf hin, dass hinter solchen Bemerkungen auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder stille Trauer stehen können. Ihr Appell fällt daher deutlich aus: "Vielleicht warten wir einfach, bis Menschen selbst erzählen, wenn es etwas zu erzählen gibt. Das erspart vielen einen schmerzhaften Moment und kostet uns gar nichts."

Bereits vor einem Jahr sprach Lola in einem sehr persönlichen Instagram-Beitrag offen über ihre Endometriose. "Ich habe Endometriose, eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt", schrieb sie damals. Auch die Belastung durch die Erkrankung schilderte sie eindringlich: "Jeden Monat erlebe ich die quälenden Schmerzen, die für Außenstehende unsichtbar bleiben, und fühle mich oft missverstanden." Mit ihren ehrlichen Worten wollte sie Betroffenen eine Stimme geben und zugleich das Bewusstsein für die Krankheit stärken. "Endometriose ist nicht selten – sie ist unsichtbar", machte sie deutlich.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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