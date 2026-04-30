Neue Lebenskapitel: Lola Weippert ist "durch den Wind"

Lola Weippert (30) steckt gerade in einer echten Umbruchphase. Im gemeinsamen Podcast "Schön Laut" mit Sängerin Vanessa Mai (33) hat die Moderatorin jetzt offen über ihre aktuelle Orientierungslosigkeit gesprochen, die auch ihr Zuhause betrifft. Als die beiden über ihre jeweiligen Wohnorte redeten – Vanessa lebt in der von Weinbergen umgebenen Kleinstadt Backnang in Baden-Württemberg, Lola in Berlin –, gab die Moderatorin zu, dass sie derzeit noch ihren festen Platz im Leben sucht. "Ich bin gerade, ehrlich gesagt, so durch den Wind mit all den Umbrüchen", sagte sie. Gleichzeitig ist sie sich sicher, dass ihr Leben in der Hauptstadt nicht von Dauer sein wird.

Doch wohin soll es dann gehen? Eine klare Antwort hat Lola darauf noch nicht. "Ich habe keine Ahnung, ob ich nach Brandenburg auf meinen Bauernhof ziehe, der jetzt bald fertig ausgebaut ist, [...] oder ob ich nach Ibiza ziehe oder nach Stuttgart. Ich kann dir gerade leider diese Frage nicht beantworten", erklärte sie im Podcast. Eines aber weiß sie genau: "Nichts tut mir so gut wie die Natur und dann auch noch mit den Herzensmenschen." Trotz ihrer Unentschlossenheit schwärmt Lola aber auch von Berlin und dem "bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Aktivitäten, an Museen, an Opern, an Partys, an Menschen". Ihre Beziehung zur Stadt bezeichnete sie dabei auch als "toxisch" – "weil man weiß, eigentlich tut es mir nicht so richtig gut, aber ich will trotzdem."

Die innere Zerrissenheit der Moderatorin kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Wochen hatte Lola bereits öffentlich gemacht, dass sich ihre langjährige Managerin von ihr getrennt hat und kurz darauf auch ihre Beziehung in die Brüche ging. Nach diesen Einschnitten wirkt die 30-Jährige nun wie jemand, der sein privates Fundament neu ordnen möchte. Dass sie sich bei der Frage nach dem künftigen Lebensmittelpunkt Zeit lässt, passt zu dieser Phase des Neuordnens – wohin der Weg führt, will sie entscheiden, wenn es sich richtig anfühlt.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Februar 2026

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Januar 2026