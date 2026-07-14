Darmdrama: Lola Weippert leidet fast täglich an Diarrhö

Die aktuelle Folge des Podcasts "Schön Laut" sollte man wohl lieber nicht beim Essen hören: In der Ausgabe, die am Dienstag erschien, plaudern Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) zunächst gut gelaunt über ihren Alltag, bis das Gespräch plötzlich eine unerwartet gastroenterologische Wendung nimmt. Lola senkt ihre Stimme, wechselt in einen Flüsterton und gesteht: "Ich habe fast jeden Tag Durchfall. Darf man das sagen?" Die Moderatorin erzählt schüchtern, sie habe sich deshalb bereits eine Ernährungsberaterin gesucht, weil bei ihr regelrechter "Alarm im Darm" herrsche. Es bestehe laut Medizinern sogar der hochgradig ungemütliche Verdacht, Lola könnte unter einem durchlässigen Darm leiden, der ihre anhaltenden Verdauungsprobleme verursacht.

Wie belastend diese Einschränkung im Alltag ist, wird im Podcast schnell deutlich: "Wenn ich Essen anschaue, weiß ich, wie es in fünf Minuten aussieht in mir", erklärt Lola. Vanessa nimmt das Thema ernst und mahnt ihre Freundin zur Vorsicht. "Ich muss wirklich sagen, dass ich mir ein bisschen schon Sorgen mache", so die Schlagersängerin. Sie führt die Probleme auf ein Zusammenspiel verschiedener Gründe zurück: "Bei dir kommen viele Faktoren zusammen: Stress, wilder Lebensstil, wilde Ernährung. Das kannst du nicht ewig machen." Lola stimmt ihr zu und ordnet ein: "Du hast recht. Es ist auch gerade eine ganz wilde Phase."

Dass Lola so offen über gesundheitliche Themen spricht, ist für ihre Fans nichts Ungewöhnliches. Die Moderatorin teilt immer wieder sehr persönliche Einblicke in ihren Körper und ihren Alltag und scheut sich nicht, auch unangenehme Details anzusprechen. In der Vergangenheit sprach sie etwa bereits öffentlich über Endometriose und einen ausgeprägten Blähbauch. Auch im Netz setzt die Influencerin auf Ehrlichkeit und Selbstironie, wenn es um ihren Körper geht. Ihre Community begleitet sie dabei nicht nur als TV-Gesicht und Podcasterin, sondern auch als starke Frau, die versucht, trotz Stress und vollem Terminkalender auf ihre Gesundheit zu achten.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert macht eine Detox-Kur in Indien