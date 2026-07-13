"Celebrity Crush": Diese Promis findet Lola Weippert gut

Im Podcast "Schön Laut" hat Moderatorin Lola Weippert (30) offen über ihre Celebrity Crushes gesprochen – also prominente Männer, für die sie eine kleine Schwäche hat. Gemeinsam mit ihrer Podcast-Partnerin Vanessa Mai (34) plauderte die 30-Jährige dabei ganz unverblümt über bekannte deutsche Gesichter, die sie besonders gut findet. Mit dabei: zwei Namen, mit denen wohl kaum jemand gerechnet hätte – Moderator Steven Gätjen (53) und Comedian Felix Lobrecht (37).

Während sie Steven zunächst noch ganz selbstverständlich nennt, wird Lola bei Felix plötzlich sichtlich verlegen. Lachend gesteht sie: "Und auf eine ganz absurde Art und Weise... das ist, glaube ich, nicht gut, diese Büchse der Pandora zu öffnen... finde ich Felix Lobrecht hot." Dabei zieht sie sich auf ihrem Stuhl zusammen und verdeckt immer wieder ihr Gesicht. Vanessa kann sich das Lachen nicht verkneifen: "Oh mein Gott, ich wäre niemals auf diese Namen gekommen", reagiert sie überrascht. Auf ihre Nachfrage, ob Felix überhaupt Single sei, antwortet Lola schließlich: "Keine Ahnung, wie Felix so als Partner wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich finde, irgendwie hat er was."

Einer der beiden Genannten hat den Podcast-Ausschnitt inzwischen sogar selbst gesehen. Unter dem Instagram-Clip kommentierte Steven lediglich mit einem Herz- und einem Betende-Hände-Emoji – ein Kommentar, der bei den Fans gut ankam. Von Felix gibt es bislang hingegen keine öffentliche Reaktion. Für Lola und Vanessa ist öffentliche Aufmerksamkeit aber nichts Neues: Erst vor Kurzem sorgten die beiden mit einem gemeinsamen Instagram-Video über Victim Blaming für zahlreiche Reaktionen.

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Imago Lola Weippert beim Finale der Miss Germany Awards 2026 in den Bavaria Studios, München

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Instagram / lolaweippert Vanessa Mai und Lola Weippert, Juli 2026

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025