Heimliche Fotos: Kaulitz-Twins verteidigen Julian Nagelsmann

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" jetzt klar Stellung bezogen. Eine Zuhörerin berichtete, dass sie Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) über Pfingsten mit seiner Partnerin Lena und dem gemeinsamen Hund bei einem entspannten Bootsausflug auf dem Starnberger See beobachtet und dabei heimlich Fotos gemacht habe. Aus Spaß schickte sie die Schnappschüsse an ein People-Magazin – und bekam prompt das Angebot von satten 1.000 Euro für zwei Bilder. Sie lehnte zwar ab, wollte aber von den Tokio Hotel-Stars wissen: Hätten sie diesen Deal angenommen? Bill stellte sofort klar: "Ich hatte es schon, dass ich beim Schlafen im Flugzeug fotografiert wurde. Und das finde ich, das macht man nicht."

Auch Toms Antwort fiel eindeutig aus. "Nee, ich mag das auch nicht. Aber ich rechne damit, wenn ich irgendwo am Strand liege oder so", erklärte er. Die Brüder betonten außerdem, dass sie eine viel respektvollere Lösung bevorzugen. "Ich finde, die beste Variante ist, wenn man einfach hingeht und nett fragt, ob wir mal ein Foto machen dürfen. Da sagt keiner Nein", erklärten sie die ihrer Meinung nach bessere Herangehensweise.

Die kleine Auszeit auf dem Wasser ist für Julian indessen längst Vergangenheit. Für den Fußballcoach steht bei der Weltmeisterschaft nun wieder der volle Profi-Alltag an. Abseits des Rasens genießt Julian jedoch immer wieder bewusst ruhige Momente mit Lena, die er inzwischen geheiratet haben soll, und dem Hund, um Abstand vom Trubel rund um große Turniere zu gewinnen. Nicht immer bleibt er dabei unerkannt – wie die Story der Podcast-Zuhörerin zeigt. Bill und Tom kennen das Problem mit der Privatsphäre in der Öffentlichkeit aus eigener Erfahrung – die beiden stehen seit ihrer Jugend als Sänger und Gitarrist der Band Tokio Hotel im Rampenlicht und wuchsen buchstäblich vor den Augen ihrer Fans auf. Umso wichtiger ist es ihnen, sich für einen respektvollen Umgang im Kontakt mit prominenten Gesichtern einzusetzen.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth

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Getty Images Julian Nagelsmann und Sandro Wagner, November 2024