Heimlich: Julian Nagelsmann soll seine Lena geheiratet haben

Ganz leise, ganz privat und doch vor spektakulärer Kulisse: Julian Nagelsmann (38) soll am Samstag, 24. Januar 2026, seine Partnerin Lena Wurzenberger in Österreich geheiratet haben. Das berichtet nun Bild. Der Bundestrainer und die frühere Reporterin sagten demnach in den Bergen nahe Leogang Ja. Gefeiert wurde im kleinen Kreis, nur mit engster Familie. Als Ort ihrer Feier wählten die beiden das Hotel Forsthofgut, unweit von Fieberbrunn, wo sich Julian 2024 ein Grundstück gesichert haben soll. Der Tag begann – passend zum Alpenpanorama – in Tracht. Diskret, zurückgezogen, und doch mit einem klaren Signal: Diesen Moment wollten sie für sich.

Nach Angaben von Bild speiste die Runde abgeschirmt im hauseigenen japanischen Restaurant Mizumi. Der separate Bereich sorgte dafür, dass der intime Rahmen gewahrt blieb, während das Paar und die Familie fernab neugieriger Blicke anstoßen konnten. Die Wahl des Ortes wirkt nicht zufällig: Beide gelten als bergbegeistert und stammen aus Bayern, die kurze Distanz zu Julians neuem Refugium in Tirol passt dazu. Julian und Lena sind seit 2022 ein Paar. Vor der Beziehung mit der Journalistin war der Nationaltrainer mit Verena liiert, mit der er zwei Kinder hat. Offizielle Statements des Paares zur Trauung liegen zunächst nicht vor.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Julian in einem Interview mit dem stern ungewöhnlich offene Worte über sein Familienleben gefunden. "Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen. Das gibt mir mehr Ruhe", verriet der Bundestrainer damals. Die Unterstützung seiner Partnerin bei den Spielen der Fußballnationalmannschaft und ihre enge Beziehung zu seinem Nachwuchs schienen Julian sichtlich glücklich zu machen.

Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth

Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann bei der Heim-EM 2024

Getty Images Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im September 2022

