Vanessa Trump spricht über nächsten Schritt im Krebskampf

Vanessa Trump (48) hat sich auf Instagram mit einem Update zu ihrer Brustkrebserkrankung gemeldet. Die Partnerin von Tiger Woods (50), die ihre Diagnose im Mai öffentlich gemacht hatte, informierte ihre Follower nun darüber, dass sie sich gerade von einer Operation erholt und bald in die nächste Phase ihrer Behandlung einsteigen wird. "Ich bin dankbar zu heilen und voranzukommen. Bald werde ich mit der zweiten Phase meiner Behandlung beginnen", schrieb sie auf einem schwarzen Hintergrund. Ihren Post schloss sie mit einer ermutigenden Botschaft: "Ich sende Liebe, Stärke und Hoffnung an alle, die diesen Kampf führen."

Details zu dem Eingriff oder zur geplanten zweiten Behandlungsphase teilte Vanessa nicht mit. An ihrer Seite stehen dabei ihre fünf gemeinsamen Kinder mit Ex-Mann Donald Trump Jr. (48) – Kai, Donald, Tristan, Spencer und Chloe. Auch ihr Freund, Golfprofi Tiger, unterstützt sie in dieser schwierigen Zeit. Laut einem Insider gegenüber dem Magazin People bieten sich die beiden einander eine starke Schulter. "Ihre regelmäßige Kommunikation hilft beiden, mit diesen großen Problemen umzugehen", so die Quelle. Und weiter: "Auch wenn Vanessa ihre Kinder und enge Freunde hat, verbindet sie und Tiger eine starke emotionale Bindung."

Im Mai hatte Vanessa ihre Diagnose erstmals öffentlich gemacht. Auf Instagram schrieb sie: "Ich wollte ein persönliches Gesundheitsupdate teilen. Ich wurde kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert. Auch wenn das keine Nachricht ist, die irgendjemand erwartet, arbeite ich eng mit meinem Ärzteteam an einem Behandlungsplan." Gleichzeitig zeigte sie sich kämpferisch und betonte: "Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und der Menschen, die mir am nächsten stehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Trump im November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Trump beim Cadillac Championship 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025