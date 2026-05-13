Trotz Tiger-Drama: Vanessa Trump feiert Kais 19. Geburtstag

Während das Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer gegen ihren Partner Tiger Woods (50) weiterläuft, hat Vanessa Trump (48) ihren Fokus ganz auf etwas Schönes gelegt: den 19. Geburtstag ihrer ältesten Tochter Kai Trump. Am Dienstag, dem 12. Mai, wandte sich die fünffache Mutter auf Instagram mit rührenden Worten an ihre Stammhalterin. "Happy Birthday an meine Erstgeborene, Kai. Ich bin unglaublich stolz auf dich und auf alles, was du erreicht hast", schrieb Vanessa. Sie lobte ihre Tochter als klug, stark, freundlich und entschlossen. Der Tag solle ganz dem Feiern gewidmet sein, betonte sie.

In ihrem Geburtstagspost schwärmte Vanessa weiter: "Du hast dich zu einer so wunderbaren Frau entwickelt. Davon, wie du in der Schule geglänzt hast, bis hin dazu, ein unglaubliches Vorbild für deine Geschwister und alle um dich herum zu sein – du inspirierst mich jeden einzelnen Tag." Kai ist das gemeinsame Kind von Vanessa und ihrem Ex-Mann Donald Trump Jr. (48). Während Vanessa ihrer Tochter gratulierte, befasste sich zeitgleich ein Gericht in Florida mit dem Fall von Tiger. Konkret ging es dabei um die Frage, ob Staatsanwälte Zugang zu den medizinischen Unterlagen des Golfstars erhalten sollen. Tigers Anwalt Douglas Duncan sprach sich dagegen aus und will den Kreis der Personen, die Einblick in die Unterlagen bekommen, möglichst eng halten.

Tiger war am 27. März verhaftet worden, nachdem er mit seinem Land Rover verunglückt war. Ihm wird unter anderem Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. Der Sportstar hat auf nicht schuldig plädiert und einen Geschworenenprozess beantragt. Bei seiner Verhaftung wurden zwei Hydrocodon-Tabletten sowie ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel in seiner Hosentasche gefunden. Seit Thanksgiving 2024 soll Vanessa mit dem Golfprofi zusammen sein. Zuletzt berichteten Medien, dass sie ihn bei seiner Therapie unterstützt. "Tiger musste eine intensive Therapie machen, und seine Freundin Vanessa hat das befürwortet. (...) Sie liebt ihn und weiß, dass eine private Behandlung notwendig war", verriet ein Insider gegenüber Ok!.

Anzeige Anzeige

officialvanessatrump Kai und Vanessa Trump, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kaitrumpgolfer Kai Trump und ihre Mutter Vanessa Trump, Februar 2025