Nach Vanessa Trumps OP: Tochter Kai gibt Gesundheits-Update

Bei den ESPY Awards am 15. Juli in New York City äußerte sich Tochter Kai Trump öffentlich zum Gesundheitszustand ihrer Mutter Vanessa Trump (48). Die 19-Jährige lief in einem goldenen Kleid mit tiefem Beinschlitz und passendem Accessoire-Look über den roten Teppich des Lincoln Centers und nahm sich kurz Zeit, um auf den Krebskampf ihrer Mutter einzugehen. Gegenüber Page Six sagte sie: "Meiner Mom geht es gut. Es geht ihr besser." Kai wirkte dabei optimistisch und lächelte, während sie über die Situation sprach.

Vanessa hatte ihre Brustkrebsdiagnose im Mai in einem ausführlichen Instagram-Post öffentlich gemacht. "Auch wenn das keine Nachricht ist, die man erwartet, arbeite ich eng mit meinem medizinischen Team an einem Behandlungsplan", schrieb sie damals. Seitdem hat die 48-Jährige bereits eine Operation hinter sich gebracht. Vergangenen Monat teilte sie mit: "Ich erhole mich seit vier Wochen von der Operation und bin dankbar, dass die Heilung voranschreitet." Sie fügte hinzu, dass sie bald mit der zweiten Phase ihrer Behandlung beginnen werde, gab aber keine weiteren Details bekannt.

An der Seite ihrer Mutter soll in dieser schwierigen Zeit auch Vanessas Freund Tiger Woods (50) stehen, mit dem sie seit Anfang 2025 zusammen ist. Laut einem Insider von Page Six ist er ganz auf ihre Unterstützung fokussiert: "Er ist stolz darauf, wie positiv sie geblieben ist und wie sie bisher mit allem umgeht. Sie ist so stark, und er glaubt wirklich daran, dass sie das schaffen wird." Vanessa hat fünf Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Donald Trump Jr. (48), dem ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump (80). Neben Kai sind das Donald, Tristan, Spencer und Chloe. Kai selbst wird im Herbst an der University of Miami studieren und dort im Damen-Golfteam spielen.

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Imago Kai Trump bei den 2026 ESPYS

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Getty Images Vanessa Trump beim Cadillac Championship 2026

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025