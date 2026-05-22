Ivanka Trump sendet liebevolle Genesungswünsche an Vanessa

Vanessa Trump (48) hat ihre Fans auf Instagram mit einer persönlichen Nachricht überrascht: Die 48-Jährige gab bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. "Ich möchte ein persönliches Gesundheitsupdate teilen. Ich wurde kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert", schrieb sie auf der Plattform. Vanessa betonte, dass sie eng mit ihrem medizinischen Team an einem Behandlungsplan arbeite und bedankte sich bei ihren Ärzten für einen Eingriff, der noch in dieser Woche stattgefunden hat. Ihre Ex-Schwägerin Ivanka Trump (44) meldete sich daraufhin prompt in den Kommentaren zu Wort und richtete liebevolle Genesungswünsche an sie: "Ich bete für deine anhaltende Kraft und eine schnelle Genesung."

Vanessa selbst gab sich in ihrer Nachricht kämpferisch und zuversichtlich: "Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und meiner engsten Vertrauten." Die Mutter von fünf Kindern bat ihre Follower gleichzeitig darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie sich auf ihre Gesundheit und Genesung konzentriere. Vor allem ihre Kinder sollen ihr in der schweren Zeit Kraft schenken.

Vanessa war viele Jahre mit Donald Trump Junior verheiratet, dem älteren Bruder von Ivanka. Die beiden gaben sich 2005 das Jawort und haben fünf gemeinsame Kinder: Kai, Donald, Tristan, Spencer und Chloe. Nach der Trennung im Jahr 2018 blieb die Patchworkfamilie weiterhin eng miteinander verbunden. Seit 2024 ist sie mit Golfstar Tiger Woods (50) liiert, mit dem sie zuletzt immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

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Collage: Getty Images, Getty Images Ivanka und Vanessa Trump Collage

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Getty Images Ivanka Trump bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025

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Getty Images Donald Trump Jr. und seine Ex-Frau Vanessa Trump, April 2018