Vanessa Trump strahlt: Erster Auftritt nach Krebsdiagnose

Vanessa Trump (48) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit: In West Palm Beach wurde die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48) jetzt gemeinsam mit ihrer Tochter Kai beim Shopping im Einkaufszentrum gesichtet. Die beiden schlenderten am Sonntag gut gelaunt durch eine Mall in Florida, lachten und wirkten sehr vertraut, wie Fotos zeigen, die dem US-Portal Page Six vorliegen. Für ihren ersten Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Brustkrebsdiagnose setzt die 48-Jährige auf ein entspanntes Outfit aus blauer Hemdbluse und Jeans, während Kai in einem weißen Tanktop, Cardigan und Jeans unterwegs ist. Der gemeinsame Bummel ist Vanessas erster öffentlicher Moment nach den emotionalen Neuigkeiten um ihre Gesundheit.

Auf Instagram hatte Vanessa zuvor öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs festgestellt wurde und sie bereits einen Eingriff hinter sich hat. In ihrem Post erklärte das Model, dass sie eng mit ihrem Ärzteteam zusammenarbeite und Schritt für Schritt ihren Behandlungsplan angehe. "Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll und bin umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und der Menschen, die mir am nächsten stehen", schrieb sie zu dem Beitrag. Zahlreiche Follower hinterließen daraufhin ermutigende Nachrichten. Auch Ivanka Trump (44) meldete sich in den Kommentaren zu Wort und schrieb: "Ich bete für deine anhaltende Stärke und eine schnelle Genesung." Unterstützung bekommt Vanessa außerdem von ihrem Partner Tiger Woods (50), den sie in einem weiteren Beitrag als ihre große Stütze bezeichnete.

Vanessa und Donald Trump Jr. waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben neben Kai noch vier weitere gemeinsame Kinder: Donald, Tristan, Chloe und Spencer. Die Patchworkfamilie zeigte sich in den vergangenen Wochen immer wieder eng verbunden, etwa bei Kais Abschlussfeier in New York, wo Vanessa, ihr Ex-Mann und seine Verlobte Bettina Anderson gemeinsam Zeit mit der Tochter verbrachten. Bereits in ihrem ersten Statement zu ihrer Diagnose hatte Vanessa betont, wie wichtig ihr die Nähe zu den Kindern und zu ihrem Umfeld ist. Während sie sich nun auf ihre Behandlung konzentriert, scheint die Unterstützung der Familie – von ihren Töchtern und Söhnen bis hin zu Ivanka und Tiger – ein wichtiger Anker in ihrem Alltag zu sein.

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Getty Images Vanessa Trump beim Cadillac Championship 2026

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Getty Images Donald Trump Jr. und seine Ex-Frau Vanessa Trump, April 2018

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Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025

War Vanessas öffentlicher Auftritt nach der Diagnose für euch genau der richtige Schritt? Ja, ein starkes Zeichen – authentisch und positiv. Noch ein bisschen früh – sie sollte sich lieber Ruhe gönnen. Ergebnis anzeigen