Tapfer: Vanessa Trump macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Vanessa Trump (48) wendet sich mit einer erschütternden Nachricht an die Öffentlichkeit: Das Model ist an Brustkrebs erkrankt. In einem persönlichen Instagram-Statement berichtet sie, dass die Diagnose erst vor Kurzem gestellt wurde. Bereits Anfang der Woche habe sich die Partnerin von Tiger Woods (50) einem medizinischen Eingriff unterzogen. "Ich wollte ein persönliches Gesundheitsupdate teilen. Ich wurde kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert. Auch wenn das keine Nachricht ist, die irgendjemand erwartet, arbeite ich eng mit meinem Ärzteteam an einem Behandlungsplan", schreibt sie.

Trotz der schwierigen Situation zeigt sich Vanessa zuversichtlich. "Ich bleibe fokussiert und hoffnungsvoll, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und der Menschen, die mir am nächsten stehen", heißt es in ihrem Statement weiter. Ihren Ärzten spricht sie ihren ausdrücklichen Dank für den bereits durchgeführten Eingriff aus. Auch ihren Followern dankt sie für deren "Freundlichkeit und Unterstützung" – bittet sie jedoch gleichzeitig darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie sich auf ihre Gesundheit und Genesung konzentriert.

Die 48-Jährige ist die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), dem ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump (79). Die beiden waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben gemeinsam fünf Kinder. Die Familie Trump steht seit Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Auch Vanessas ehemalige Schwägerinnen Ivanka Trump (44) und Tiffany Trump (32) sind bekannte Persönlichkeiten: Ivanka war zuletzt als Beraterin im Weißen Haus tätig, während Tiffany, die jüngste Tochter des Präsidenten, eher ein Leben abseits der großen Öffentlichkeit führt.

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Getty Images Vanessa Trump, April 2018

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Getty Images Vanessa Trump beim Cadillac Championship 2026 im Trump National Doral Miami

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Getty Images Donald Trump Jr. und Vanessa Trump, 2016

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