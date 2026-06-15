"Wahres Gesicht": Prinz Harry verpasst Trooping the Colour

Während die britischen Royals am vergangenen Wochenende in London beim Trooping the Colour zusammenkamen, war Prinz Harry (41) weit weg – und zwar in Texas. Der Herzog von Sussex reiste nach San Antonio, um an den Warrior Games teilzunehmen, einem Event für verwundete und verletzte Militärangehörige, das von der US-Regierung organisiert wird. Dort rollte Harry die Ärmel hoch und servierte Barbecue an Veteranen und ihre Familien. Der Nutzer Chris Smith teilte auf X, dem früheren Twitter, ein Video der Szene mit dem Kommentar: "Prinz Harry bei den Warrior Games in San Antonio! Der Herzog von Sussex schloss sich der Warrior-Games-Familie an, um Barbecue an Veteranen und ihre Familien zu servieren."

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Harry Essen ausgibt, mit den Gästen plaudert und für Fotos posiert – und dabei auch seinen Humor zeigt. Als jemand gerade ein Foto machte, sprang er von hinten ins Bild und photobombte den Schnappschuss. Online feierten viele Nutzer seinen lockeren Auftritt, nannten dies "sein wahres Gesicht". "Prinz Harry ist wirklich engagiert in seiner Unterstützung für Veteranen, verwundete Soldaten und ihre Familien", schrieb ein Nutzer. Eine andere Person kommentierte schlicht: "Er ist zum Knuddeln." Meghan Markle war bei dem Event offenbar nicht dabei – Harry wirkte dennoch bestens gelaunt. Das Wochenende war für ihn randvoll: Am Abend schaute er sich noch das fünfte Finalspiel zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs an.

Beim Trooping the Colour in London fehlte Harry damit erneut. Die Parade zu Ehren von König Charles (77) war in diesem Jahr ein großes Familienfest: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) waren gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) angereist. Den Abschluss des Tages bildete der traditionelle Balkonauftritt der Royals am Buckingham Palace, bei dem sie genüsslich auf die vielen Zuschauer hinabblickten und ihnen voller royaler Freude zuwinkten.

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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Getty Images Prince Harry bei den NBA-Finals 2026

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026