Meghan verrät Prinz Harrys Rat für ihre dunkelsten Tage

Bei einer Sondervorführung ihres neuen Dokumentarfilms Cookie Queens in Los Angeles hat Herzogin Meghan (45) offen über schwierige Zeiten gesprochen. Bei dem Event teilte sie mit dem Magazin People, wie sie sich an harten Tagen motiviert – und nannte dabei einen ganz persönlichen Rat, den ihr Ehemann Prinz Harry (41) ihr einst gegeben hat. Die Herzogin erinnerte sich an einen Satz, den er ihr vor langer Zeit gesagt hatte: "Liebling, weißt du, selbst wenn ein Sturm tobt, über dem Sturm scheint immer die Sonne." Diese Perspektive helfe ihr, sich in schwierigen Momenten nicht zu verlieren.

Meghan erklärte bei der Q&A-Runde diese Sichtweise: "Wenn man wirklich herauszoomt und denkt: Mein Gott, wie viele Dinge haben wir durchgemacht, die sich schwer angefühlt haben? Und dann kommt man trotzdem durch sie hindurch." Es sei wichtig, die Gewissheit zu behalten, "dass über allem, was sich unüberwindbar anfühlt, diese Sonne immer scheint." Auch Harry hatte bereits zuvor einen Rat von Meghan geteilt, auf den er sich immer verlassen wird. Gegenüber The Guardian verriet er, dass sie ihm gesagt habe: "Bleib einfach bei der Wahrheit" – das sei "der effizienteste Weg zu leben."

Neben dem Screening machen derzeit auch Urlaubsfotos der Sussex-Familie Schlagzeilen. Meghan teilte auf Instagram eine Bildersammlung unter dem Titel "Summer Holiday", die einen seltenen Einblick in den Familienurlaub in Großbritannien gewährte. Eines der Fotos zeigt Harry gemeinsam mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) von hinten, wie sie einen grünen, von Bäumen und Hecken gesäumten Weg entlanggehen. Das Bild soll auf Althorp aufgenommen worden sein – dem Anwesen in Northamptonshire, auf dem Harrys Mutter Prinzessin Diana (†36) aufgewachsen ist. Die Familie war dort als Gäste von Harrys Onkel Charles Spencer (62) zu Besuch, dem das weitläufige Anwesen gehört.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation