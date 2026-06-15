WM-Spiel: Julian Nagelsmanns Outfitwechsel wirft Fragen auf

Julian Nagelsmann (38) hat beim WM-Spiel in Houston nicht nur sportlich für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern auch mit seinem Auftritt an der Seitenlinie. Rund um die Partie in Texas zeigte sich der Bundestrainer gleich in drei verschiedenen Outfits und machte die Trainerbank damit kurzerhand zum Laufsteg. Vor dem Anpfiff trug Julian einen betont sportlichen Look mit kurzer schwarzer Hose und schwarzem Adidas-Shirt samt Deutschland-Wappen. Kurz darauf war dieses Outfit aber schon wieder Geschichte: Pünktlich zum Start der Partie stand der Coach plötzlich in einem gestreiften Hemd, einer weiten langen Hose und sportlichen Adidas-Sneakern am Spielfeldrand.

Auch dabei blieb es jedoch nicht. Nach der Halbzeitpause erschien Julian, der heimlich geheiratet haben soll, erneut in einem neuen Style und überraschte damit ein weiteres Mal. Für den zweiten Spielabschnitt setzte der Nationaltrainer auf ein schlichtes schwarzes T-Shirt. Innerhalb weniger Stunden legte Julian damit drei komplett unterschiedliche Looks hin. Genau dieser mehrfache Kleidungswechsel sorgte in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff: Viele Zuschauer und Fans fragten sich, was der Outfitwechsel zu bedeuten hatte.

In einem ARD-Interview löste Julian das Rätsel um seinen Outfitwechsel inzwischen selbst auf. "In der Halbzeit war es sehr warm und das Poloshirt war sehr warm", sagte er und fügte hinzu: "Das andere ist ein bisschen dünner und da sind die Fans drauf. Die Fans haben heute gute Stimmung gemacht und ich wollte das mit dem einen oder anderen Namen auf dem Shirt noch mal belohnen." Hinter den wechselnden Looks in Texas stand demnach kein durchdachtes Konzept, sondern einfach eine den hohen Temperaturen geschuldete spontane Kleiderlaune.

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Getty Images Julian Nagelsmann coacht Deutschland im WM-2026-Gruppenspiel gegen Curaçao im Houston Stadium

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Getty Images Julian Nagelsmann während Deutschland gegen Curaçao bei der WM 2026 in Houston

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Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer